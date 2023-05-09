3' عررضية من دي بروين ولكن كامافينجا يعترض الكرة وتخرج لركنية
مباشرريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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1' تدخل قوي من جريليش على رودريجو في أول ثواني المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
قرر بيب جوارديولا الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-2-4-1
إيدرسون
مانويل أكانجي - روبين دياز - كايل وولكر
رودري - جون ستونز
جاك جريليتش - كيفن دي بروين - إلكاي جاندوجان - بيرناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
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تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال
لوكا مودريتش - توني كروس - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.
نجح الملكي في تخطي البلوز في ربع النهائي بعد أن فاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ بمجموع المباراتين، في حين أن السيتي كان قد تخطى عقبة بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجمل المباراتين
يعتبر هذا اللقاء نسخة مكررة بين نفس طرفي نصف نهائي النسخة الماضية والتي انتهت بتتويج الملكي باللقب، هل يساعد وجود هالاند الفريق السماوي على الثأر من المرينجي، أم أن العقدة تستمر؟