أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.

نجح الملكي في تخطي البلوز في ربع النهائي بعد أن فاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ بمجموع المباراتين، في حين أن السيتي كان قد تخطى عقبة بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجمل المباراتين

يعتبر هذا اللقاء نسخة مكررة بين نفس طرفي نصف نهائي النسخة الماضية والتي انتهت بتتويج الملكي باللقب، هل يساعد وجود هالاند الفريق السماوي على الثأر من المرينجي، أم أن العقدة تستمر؟