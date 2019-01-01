القفاز الذهبي لأفضل حارس يذهب إلى فاروق بن مصطفى حارس الشباب

لم تستقبل شباك الشباب ممثلةً في فاروق بن مصطفى إلا 25 هدفاً هذا الموسم، وهو أقل فريق استقبل أهداف في الموسم الحالي