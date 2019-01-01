عبد الرزاق حمد الله يفوز بجائزة الأفضل في الدوري السعودي 2018-19
حمد الله يجمع جائزة الهداف مع الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسمحمد الله يصافح منافسيه على الجائزة ويقبل رأس أمرابط ثم يتجه للمنصة لاستلام الجائزة الكبرى
بيدرو مانويل يحصل على جائزة أفضل مدرب
مدرب التعاون بيدرو مانويل هو الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسمقاد بيدرو فريق التعاون لكأس خادم الحرمين الشريفين وأنهى بهم في المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
عاجل — مدرب #التعاون بيدرو مانويل يحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/HaZUf7SLmP— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
فاروق بن مصطفى يفوز بالقفاز الذهبي
القفاز الذهبي لأفضل حارس يذهب إلى فاروق بن مصطفى حارس الشبابلم تستقبل شباك الشباب ممثلةً في فاروق بن مصطفى إلا 25 هدفاً هذا الموسم، وهو أقل فريق استقبل أهداف في الموسم الحالي
تهانينا 😍— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) May 18, 2019
حارس فريق #الشباب فاروق بن مصطفى يحصل على جائزة #القفاز_الذهبي لأفضل حارس في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان .. #الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/4BUACbTxim
محمد كنو يفوز بجائزة أفضل لاعب سعودي
كنو يتوج بجائزة الأفضل من بين اللاعبين السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمانكنو يتسلم الجائزة ثم يشكر الحضور ونادي الهلال والجمهور وجميع من ساعدوه في الوصول لهذا الإنجاز ثم ينهي كلمته
عاجل — #محمد_كنو يحصل على جائزة أفضل لاعب سعودي#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/sa7W9PfviH— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
عبد الرزاق حمد الله يفوز بجائزة الحذاء الذهبي
حمد الله يتوج بالحذاء الذهبي رسمياًسجل حمد الله هذا الموسم 34 هدفاً وصل بهم لقمة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بفارق كبير عن أقرب منافسيه
عبدالرزاق حمدالله يحصل على جائزة "الحذاء الذهبي"#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/MoBEfPCM0Y— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
متعب المفرج يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي
متعب المفرج يتسلم أول جوائز الحفل الخاصة بأفضل لاعب واعدمتعب المفرج هو أفضل لاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصعد الآن ويتسلم جائزته ويلتقط الصور التذكارية، ثم يلقي كلمة يرحب بها بالحضور ويشكر والديه على دعمهم وزملائه
عاجل — متعب المفرج يحصل على جائزة أفضل لاعب واعد#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/bCXGbJU49Y— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
بداية الحفل
تبدأ الآن مجريات حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي 2018-19
بيدرو مدرب #التعاون وروي فيتوريا مدرب #النصر يتبادلان الحديث قبل بداية الحفل.👨🏫 pic.twitter.com/AW7x5mCzIh— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
أسطورة النصر الذهبي ماجد عبد الله🥇، برفقه مدرب الفريق روي فيتوريا.👌 pic.twitter.com/spTQXJX3zh— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
برنامج حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي
هذا هو برنامج الليلة قبل انطلاق الحدث المنتظر بدقائق
برنامج حفل جوائز الاتحاد السعودي لكرة القدم.🗒️ pic.twitter.com/h6MDLTVleD— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
شاركنا في وضع تشكيل الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم
صوت عبر تويتر للاعبك المفضل في كل مركز
الجماهير السعودية تختار سالم الدوسري كأفضل جناح أيسر في الدوري.👤 pic.twitter.com/pSmrmL3mfm— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
جوائز الدوري السعودي هي جوائز تمنحها وتنظمها رابطة دوري المحترفين السعودي والتي يتم فيها تتويج الفائزين في 6 فئات مختلفة وهي جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، وهي المرة الأولى التي يُنظم فيها رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حفل تكريم عن الموسم الكروي السعودي.