شكلت لجنة دوري الخليج العربي لجنة مكونة من الرئيس السيد عبد الحميد المستكي، وإسماعيل راشد عضو اللجنة، وبعض المحللين والإعلاميين واللاعبين السابقين كعبد الرحمن محمد وسبيت خاطر، وقامت هذه اللجنة باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة يوم 3 مايو الماضي... اضغط هنا للمزيد عن الجائزة والاطلاع على قوائم المرشحين وأكثر
ستكون نسخة الليلة هي رقم 7 في حفل جوائز دوري المحترفين الإماراتي أو جائزة الكرة الذهبية، حيث أطلقت النسخة الأولى من حفل جوائز دوري الخليج العربي عقب إنتهاء موسم 2012-2013، و من بين الـ6 مواسم الماضية تُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ حفل توزيع جوائز الدوري الإماراتي التي سيقام فيها الحفل قبل نهاية الموسم الكروي