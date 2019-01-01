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مباشر | حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإماراتي 2018-19.. لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجيريات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي 2018-2019

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2019-05-17T18:17:48Z

سيتم الإعلان اليوم عن الشكل الجديد لدرع دوري الخليج العربي، بعد أن احتفظ العين بالشكل السابق بتحقيقه 4 مرات

2019-05-17T18:12:43Z

مدير بطولة الأندية العربية طلال آل الشيخ يصل إلى مقر الحفل

2019-05-17T14:42:30Z

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي [🇦🇪] 2012/13: عمر عبدالرحمن 2013/14: إسماعيل الحمادي 2014/15: علي مبخوت 2015/16: عمر عبدالرحمن 2016/17: علي مبخوت 2017/18: عمر عبدالرحمن

2019-05-17T14:40:44Z

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي [🔝] 2012/13: جرافيتي 2013/14: جرافيتي 2014/15: ميركو فوتشينيتش 2015/16: سباستيان تاجليبو 2016/17: فابيو دي ليما 2017/18: سباستيان تاجليبو

2019-05-17T14:40:31Z

قائمة الفائزين السابقين بجائزة القائد لأفضل مدرب [👨‍💼] 2012/13: عبدالوهاب عبدالقادر 2013/14: أولاريو كوزمين 2014/15: زلاتكو داليتش 2015/16: أولاريو كوزمين 2016/17: أولاريو كوزمين 2017/18: زوران ماميتش

2019-05-17T14:39:10Z

قائمة الفائزين السابقين بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى [🧤] 2012/13: علي خصيف 2013/14: سيف يوسف 2014/15: خالد عيسى 2015/16: ماجد ناصر 2016/17: علي خصيف 2017/18: خالد عيسى

2019-05-17T12:57:57Z

شكلت لجنة دوري الخليج العربي لجنة مكونة من الرئيس السيد عبد الحميد المستكي، وإسماعيل راشد عضو اللجنة، وبعض المحللين والإعلاميين واللاعبين السابقين كعبد الرحمن محمد وسبيت خاطر، وقامت هذه اللجنة باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة يوم 3 مايو الماضي... اضغط هنا للمزيد عن الجائزة والاطلاع على قوائم المرشحين وأكثر

2019-05-17T12:56:20Z

ستكون نسخة الليلة هي رقم 7 في حفل جوائز دوري المحترفين الإماراتي أو جائزة الكرة الذهبية، حيث أطلقت النسخة الأولى من حفل جوائز دوري الخليج العربي عقب إنتهاء موسم 2012-2013، و من بين الـ6 مواسم الماضية تُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ حفل توزيع جوائز الدوري الإماراتي التي سيقام فيها الحفل قبل نهاية الموسم الكروي

2019-05-17T12:47:52Z

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإماراتي موسم 2018-2019..