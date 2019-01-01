يوم المباراة!

الزمالك 🆚 بترو أتليتكو

📅 3 مارس

🕕 6:00 مساءً

🏟️ ملعب سيداد إينيفارسيتاريا

🏆 الكونفدرالية الأفريقية pic.twitter.com/eONmumNNd2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢ مارس ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي بترو اتلتيكو الأنجولي نظيره الزمالك المصري، على ملعب “11 نوفمبر" فى العاصمة الأنجولية "لوندا"في إطار الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.