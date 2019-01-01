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بترو أتلتيكو × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بترو اتلتيكو والزمالك، في إطار الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

محدث
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2019-03-03T16:47:04Z

31’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بترو أتلتيكو

2019-03-03T16:46:50Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد

حميد أحداد يسجل الأول للزمالك

2019-03-03T16:46:01Z

بتصويبة من داخل المنطقة

28’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخفل المنطقة قابلها حميد أحداد بتصويبة قوية سكنت الشباك

2019-03-03T16:45:44Z

27’جووووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول للزمالك عن طريق حمدي أحداد

2019-03-03T16:15:03Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-03T16:13:22Z

12’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق ريكاردو جوب لداخل المنطقة امسكها جنش بثبات 

2019-03-03T16:12:15Z

11’ محاولة المرور من حميد احداد من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-03-03T16:10:06Z

10’ خطأ لصالح بترو أتلتيكو بد تدخل قوي من محمود عبدالعزيز على توني فى منتصف الميدان 

2019-03-03T16:09:20Z

9’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها تياجو أزولاو برأسية لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس محمود جنش 

2019-03-03T16:08:12Z

8’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق بترو أتلتيكو بعد تدخل قوي من  عبدالله جمعة على توني 

2019-03-03T16:07:26Z

7’ محاولات من لاعبي الزمالك بتمريرات عديدة للخروج من المنطقة الدفاعية 

2019-03-03T16:06:29Z

6’ سيطرة من لاعبي الفريق الانجولي على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات الزمالك 

2019-03-03T16:05:51Z

5’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تصل إلى مانجوش على حدود المنطقة ليسددها تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الايمن لمرمي جنش 

2019-03-03T16:04:53Z

4’ ركنية لبترو اتلتيكو تنفذ بعرضية خطيرة للغاية يرتقي لها تياجو أزولاو برأسية قوية لكن ابعدها جنش ببراعة لتتحول إلى ركنية 

2019-03-03T16:03:03Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالله جمعة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-03-03T16:02:02Z

2’ تمريرة على الجهة اليمنى فى إتجاه حمدي النقاز الذي حاول إرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع الانجولي إلى ركنية 

2019-03-03T15:59:28Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-03-03T15:45:24Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / محمود عبدالعزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد احدا / خالد بوطيب 

البدلاء / عماد السيد / بهاء مجدي / حازم إمام / إبراهيم حسن / محمد عبدالسلام / عمر السعيد / أيمن حفني 

التشكيل الرسمي لفريق بترو اتلتيكو

2019-03-03T15:42:07Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

جورج موتا فايال ديلجادو / دايجينيس كابيمبا جواو / دينلسون / ويلسون بينتو جاسبار / إيدي افونسو / ريكاردو جوب / مانجوش / أليم / تياجو أزولاو / هيرينيلسون كارمو / توني 

البدلاء / جيرسون برونو / اري اوليفيرا / ناري / إيليو ويلسون / أوجستو ريال كارنيرو / ماتياس دوميجوس / بينفندو افونسو 

2019-03-03T15:37:55Z

الزمالك بعد مرور 3 جولات يتذيل المجموعة برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط

2019-03-03T15:37:10Z

يدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إحياء حظوظه وآماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى حيث لم يحقق الفوز فى أية مباراة فى مجموعته حتي الأن

2019-03-03T15:36:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي بترو اتلتيكو الأنجولي نظيره الزمالك المصري، على ملعب “11 نوفمبر" فى العاصمة الأنجولية "لوندا"في إطار الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 