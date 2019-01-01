حميد أحداد يسجل الأول للزمالك
بتصويبة من داخل المنطقة28’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخفل المنطقة قابلها حميد أحداد بتصويبة قوية سكنت الشباك
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٣ مارس ٢٠١٩
الزمالك - بترو أتليتكو pic.twitter.com/pGhETaEFqN
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / محمود عبدالعزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد احدا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة بترو أتليتكو بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/N3803NXx8a— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٣ مارس ٢٠١٩
البدلاء / عماد السيد / بهاء مجدي / حازم إمام / إبراهيم حسن / محمد عبدالسلام / عمر السعيد / أيمن حفني
التشكيل الرسمي لفريق بترو اتلتيكو
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
جورج موتا فايال ديلجادو / دايجينيس كابيمبا جواو / دينلسون / ويلسون بينتو جاسبار / إيدي افونسو / ريكاردو جوب / مانجوش / أليم / تياجو أزولاو / هيرينيلسون كارمو / توني
البدلاء / جيرسون برونو / اري اوليفيرا / ناري / إيليو ويلسون / أوجستو ريال كارنيرو / ماتياس دوميجوس / بينفندو افونسو
يوم المباراة!— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢ مارس ٢٠١٩
الزمالك 🆚 بترو أتليتكو
📅 3 مارس
🕕 6:00 مساءً
🏟️ ملعب سيداد إينيفارسيتاريا
🏆 الكونفدرالية الأفريقية pic.twitter.com/eONmumNNd2