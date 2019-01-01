إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدريب يورجن كلوب بطريفة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 TEAM NEWS TIME 🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٣ مارس ٢٠١٩
Tonight's line-up to face #FCBayern...#UCL https://t.co/GSvouieTfY
البدلاء / دانييل ستوريدج / سيمون مينيوليه / فابينيو / شيردان شاكيري / آدم لاانا / ديان لوفرين / ديفوك أوريجي
إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم
يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
مانويل نوير / رافينيا / نيكلاس سولي / ماتس هاميلس / ديفيد ألابا / حابي مارتينيز / تياجو ألكانترا / سيرج جنابري / خيمس رودريجيز / فرانك ريبيري / روبرت ليفاندوفسكي
Alles geben, Jungs! #packmas #FCBLFC pic.twitter.com/fKaJKIAfVg— FC Bayern München (@FCBayern) ١٣ مارس ٢٠١٩
البدلاء / ألفونسو ديفيز / جيروم بواتنج / سفين أولريتش / كينجسلي كومان / ريناتو سانشيز / ليون جوريتزكا / وو يونج جونج
يتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة والذي يمتلك نفس النقاط، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فولفسبورج وفازوا في هذه المباراة بسداسية نظيفة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر أربع مواجهات.
تعادل الريدز في مباراته الأخيرة في ذهاب دور الـ16 بدون أهداف أمام بايرن ميونخ، أما في الدوري فيحتل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن حقق الريدز 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، وسيسعى ليفربول للفوز في هذه المواجهة الصعبة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.