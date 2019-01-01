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بايرن ميونخ × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ وليفربول، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-03-13T19:29:22Z

يبدأ المدريب يورجن كلوب بطريفة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / دانييل ستوريدج / سيمون مينيوليه / فابينيو / شيردان شاكيري / آدم لاانا / ديان لوفرين / ديفوك أوريجي 

إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم

2019-03-13T19:20:22Z

يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

مانويل نوير / رافينيا / نيكلاس سولي / ماتس هاميلس / ديفيد ألابا / حابي مارتينيز / تياجو ألكانترا / سيرج جنابري / خيمس رودريجيز / فرانك ريبيري / روبرت ليفاندوفسكي 

البدلاء / ألفونسو ديفيز / جيروم بواتنج / سفين أولريتش / كينجسلي كومان / ريناتو سانشيز / ليون جوريتزكا / وو يونج جونج 

2019-03-13T19:12:59Z

يتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة والذي يمتلك نفس النقاط، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فولفسبورج وفازوا في هذه المباراة بسداسية نظيفة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر أربع مواجهات.

2019-03-13T19:11:05Z

تعادل الريدز في مباراته الأخيرة في ذهاب دور الـ16 بدون أهداف أمام بايرن ميونخ، أما في الدوري فيحتل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن حقق الريدز 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، وسيسعى ليفربول للفوز في هذه المواجهة الصعبة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.  

2019-03-12T22:19:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً علي بايرن ميونخ الألماني، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.