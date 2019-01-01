تعادل الريدز في مباراته الأخيرة في ذهاب دور الـ16 بدون أهداف أمام بايرن ميونخ، أما في الدوري فيحتل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن حقق الريدز 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، وسيسعى ليفربول للفوز في هذه المواجهة الصعبة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.