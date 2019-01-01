تبديل في صفوف مانشستر يوناتيد
بطاقة صفراء
روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد
ويعيد الآمال للشياطين الحُمر
31’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق ماركوس راشفورد من خارج المنطقة أخطأ بوفون في التصدي لها وسقطت من يده أمام لوكاكو الخالي من الرقابة تمامًا ثم سددها بسهولة سكنت الشباك
GOOOOAAAALLLL!@RomeluLukaku9 finds the net again! #MUFC #UCL pic.twitter.com/hpStK3U4XJ— Manchester United (@ManUtd) March 6, 2019
شاهد
21’تصويبة قوية عن طريق خوان بيرنات من داخل المنطقة تصدى لها ديفيد دي خيا ببراعة وأبعدت من الدفاعات
تصدي مميز من دي خيا لتصويبة خوان بيرنات!#beINUCL #PSGMUN pic.twitter.com/tU7il9Hsd2— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 6, 2019
خوان بيرنات يعدل النتيجة لباريس سان جيرمان
بعد دقائق قليلة من هدف مانشتسر يونايتد
16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوليان دراكسلر في إتجاه كيليان مبابي المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى المنطلق داخل المنطقة على القائم البعيد خوان بيرنات ثم سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس ديفيد دي خيا
12' GOOOOOOOOOOOAAAAAAAALLL!!! What a response!!! @JuanBernat makes it a 1-1 game!!!!#PSGMU pic.twitter.com/l5pLpbFVwH— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 6, 2019
روميلو لوكاكو يسجل الأول لمانشستر يونايتد
مبكرًا
6’الهدف جاء عد تمريرة خاطئة عن طريق تيلو كيهرير في مناطق الدفاعت وصلت إلى روميلو لوكاكو الذي انطلق ثم راوغ الحارس بوفون وسدد كرة سكنت الشباك بنجاح
WHAT. A. START.— Manchester United (@ManUtd) March 6, 2019
GET IN THERE @RomeluLukaku9! #MUFC #UCL pic.twitter.com/e8T4MFxY7m
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ديفيد دي خيا / فيكتور ليندلوف / إريك بايلي / كريس سمولينج / لوك شاو / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / فريد / أندرياس بيريرا / روميلو لوكاكو / ماركوس راشفورد
Here's your #MUFC starting XI for tonight's game... #UCL— Manchester United (@ManUtd) March 6, 2019
إليكم تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب توماس توخيل بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
جيانلويجي بوفون / خوان بيرنات / تياجو سيلفا / تيلو كيهرير / بريسنيل كيمبيمبي / ماركو فيراتي / ماركينيوس / داني ألفيش / جوليان دراكسلر / أنخل دي ماريا / كيليان مبابي
LINEUP CONFIRMED: Here's our Starting XI 🆚@ManUtd 📋 #PSGMU— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 6, 2019
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/mjvfCR841S
أوقعت قرعة دور مجموعات الشياطين الحُمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16 رفقة السيدة العجوز بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد أن حققوا الفوز في 3 مباريات، وتعادلوا في واحدة، وتلقوا هزيمتين.
حسم باريس سان جيرمان منتصف المشوار في دور الـ16 لصالحه، وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد في عقر داره بهدفين دون رد، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز فيه خاصًة أن هذه المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، أو الحفاظ على هدفين مباراة الذهاب لضمان العبور إلى الدور المقبل من البطولة.