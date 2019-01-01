حسم باريس سان جيرمان منتصف المشوار في دور الـ16 لصالحه، وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد في عقر داره بهدفين دون رد، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز فيه خاصًة أن هذه المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، أو الحفاظ على هدفين مباراة الذهاب لضمان العبور إلى الدور المقبل من البطولة.