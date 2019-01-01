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باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-03-06T20:36:47Z

37’كرة ثابتة نفذها فريد مقوسة إلى داخل المنطقة إستقبلها ماركسو راشفورد ثم سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

تبديل في صفوف مانشستر يوناتيد

2019-03-06T20:35:53Z

36’خروج إريك بايلي ودخول ديجو دالوت بدلًا منه

2019-03-06T20:35:33Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لمانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف

2019-03-06T20:35:14Z

34’خطأ لصالح فريد بعد تدخل من ماركينيوس في منتصف الميدان

بطاقة صفراء

2019-03-06T20:34:14Z

33’خطأ لصالح سكوت ماكتوميني بعد تدخل من أنخيل دي ماريا 

2019-03-06T20:32:49Z

32’خطأ لصالح آشلي يانج بعد تدخل من ماركو فيراتي في منتصف الميدان

روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد

2019-03-06T20:31:31Z

ويعيد الآمال للشياطين الحُمر

31’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق ماركوس راشفورد من خارج المنطقة أخطأ بوفون في التصدي لها وسقطت من يده أمام لوكاكو الخالي من الرقابة تمامًا ثم سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2019-03-06T20:31:19Z

30’جووووووووووووووووول والهدف الثاني لمانشستر يونايتد

2019-03-06T20:30:54Z

29’خوان بيرنات أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر يونايتد

2019-03-06T20:28:08Z

28’ماركوس راشفورد انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-06T20:26:51Z

27’خطأ لصالح راشفورد بعد تدخل من كرير في منتصف الميدان

2019-03-06T20:26:21Z

26’جوليان دراكسلر نفذ الكرة الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر يونايتد ببراعة

2019-03-06T20:25:22Z

25’أنخيل دي ماريا أرسل كرة عرضية مقوية إلى داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-06T20:23:32Z

24’مازالت التمريرات قائمة بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان في منتصف الميدان في ظل تراجع لاعبي مانشستر يونايتد

2019-03-06T20:22:13Z

23’ماركو فيراتي أرسل كرة بينية في إتجاه خوان بيرنات المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-06T20:20:45Z

22’تصويبة قوبة عن طريق أنخيل دي ماريا من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

شاهد

2019-03-06T20:19:44Z

21’تصويبة قوية عن طريق خوان بيرنات من داخل المنطقة تصدى لها ديفيد دي خيا ببراعة وأبعدت من الدفاعات 

 

2019-03-06T20:17:29Z

20’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات مانشستر يونايتد المتمركز جيدًا حتى الآن

2019-03-06T20:16:56Z

19’تمريرة بينية عن طريق داني ألفيش في إتجاه كيليان مبابي المنطلق في الجانب الأيمن لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية إصطدمت بالشباك الخارجية وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-06T20:16:10Z

18’استحواذ من لاعبي باريس سان جيرمان على مجريات المباراة وتراجع تام من لاعبي مانشستر يونايتد

2019-03-06T20:15:05Z

17’أنخيل دي ماريا راوغ وانطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية وصلت أمام داني ألفيش داخل المنطقة ثم سددها من لمسة واحدة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

خوان بيرنات يعدل النتيجة لباريس سان جيرمان

2019-03-06T20:13:23Z

بعد دقائق قليلة من هدف مانشتسر يونايتد

16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوليان دراكسلر في إتجاه كيليان مبابي المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى المنطلق داخل المنطقة على القائم البعيد خوان بيرنات ثم سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس ديفيد دي خيا

 

2019-03-06T20:12:46Z

15’جوووووووووووووووووول....وهدف التعادل لباريس سان جيرمان

2019-03-06T20:10:56Z

14’داني ألفيس أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى ابعدت من دفاعات مانشستر يونايتد من أمام كيليان مبابي إلى خارج المنطقة

2019-03-06T20:09:58Z

13’خوان بيرنات أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-06T20:08:27Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي باريس سان جيثرمان بحثًا عن إختراق دفاعات مانشستر يونايتد المتراجع تمامًا بعد الهدف الأول

2019-03-06T20:07:52Z

11’أنخيل دي ماريا أرسل كرة عرضية أرضية قوية مرت من أمام كيليان مبابي بغرابة شديدة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-06T20:07:22Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمانشستر يونايتد بهدف دون رد

2019-03-06T20:06:34Z

9’خوان بيرنات انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إل داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر يونايتد

2019-03-06T20:05:19Z

8’مشادات بين اللاعبين بعد التدخل الأخير وحكم المباراة دامير سكومينا يكتفي بالتحذير

2019-03-06T20:05:03Z

7’خطأ لصالح داني ألفيش بعد تدخل من فريد في منتصف الميدان

روميلو لوكاكو يسجل الأول لمانشستر يونايتد

2019-03-06T20:03:39Z

مبكرًا

6’الهدف جاء عد تمريرة خاطئة عن طريق تيلو كيهرير في مناطق الدفاعت وصلت إلى روميلو لوكاكو الذي انطلق ثم راوغ الحارس بوفون وسدد كرة سكنت الشباك بنجاح

 

2019-03-06T20:03:11Z

5’جوووووووووووووووووووووول...والهدف الأول لمانشستر يونايتد مبكرًا

2019-03-06T20:01:57Z

4’خطأ لصالح دي ماريا بعد تدخل من فريد في منتصف الميدان 

2019-03-06T20:01:45Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-03-06T20:01:02Z

2’باريس سان جيرمان بالزي الأزرق على اليسار ومانشستر يونايتد بالزي الأبيض البديل على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-03-06T19:57:21Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-06T19:57:12Z

دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب الأمراء

إليكم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة اليوم

2019-03-06T19:33:09Z

يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

 ديفيد دي خيا / فيكتور ليندلوف / إريك بايلي / كريس سمولينج / لوك شاو / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / فريد / أندرياس بيريرا / روميلو لوكاكو / ماركوس راشفورد

 

إليكم تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة اليوم

2019-03-06T19:29:27Z

يبدأ المدرب توماس توخيل بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

جيانلويجي بوفون /  خوان بيرنات / تياجو سيلفا / تيلو كيهرير  / بريسنيل كيمبيمبي / ماركو فيراتي / ماركينيوس / داني ألفيش / جوليان دراكسلر / أنخل دي ماريا / كيليان مبابي

 

2019-03-06T19:28:26Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم دامير سكومينا

2019-03-06T11:48:29Z

أوقعت قرعة دور مجموعات الشياطين الحُمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16 رفقة السيدة العجوز بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد أن حققوا الفوز في 3 مباريات، وتعادلوا في واحدة، وتلقوا هزيمتين.

2019-03-06T11:48:19Z

حسم باريس سان جيرمان منتصف المشوار في دور الـ16 لصالحه، وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد في عقر داره بهدفين دون رد، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز فيه خاصًة أن هذه المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، أو الحفاظ على هدفين مباراة الذهاب لضمان العبور إلى الدور المقبل من البطولة.

2019-03-06T11:46:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد في ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال