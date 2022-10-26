أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد أياكس على ملعب يوهان كرويف آرينا.

ليفربول يتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويدخل الفريق اللقاء بهدف تحقيق الانتصار وضمان التواجد في دور الـ16 رفقة نابولي.

أما أياكس، فيمتلك حظوظًا قليلة للتأهل لكن يرغب في الفوز بنتيجة كبيرة لمنح الفريق فرصة أخرى في الجولة السادسة حال سقط الريدز أمام نابولي وفاز هو على رينجرز.