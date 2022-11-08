مباشرأوساسونا ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة أوساسونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني
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تشكيل برشلونة ضد أوساسونا
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسن - أليخاندرو بالدي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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تشكيل أوساسونا ضد برشلونة
قرر أراستي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-4-2
أيتور فيرنانديز
ناتشو فيدال - خوان كروز - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا
جون مونكايولا - لوكاس تورو - موي جوميز - أيمار أوروز
روبين جارسيا - تشيمي أفيلا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وأوساسونا على ملعب آل سادار.
يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالخسارة مع رايو فاييكانو، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.
أوساسونا لن يكون خصمًا سهلًا، إذ يتواجد في المركز الخامس ويبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط فقط، كما أنّه يقدم مستويات جيدة على أرضه تحديدًا وسبق وتسبب في تعثر ريال مدريد.