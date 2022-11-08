أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وأوساسونا على ملعب آل سادار.

يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالخسارة مع رايو فاييكانو، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.

أوساسونا لن يكون خصمًا سهلًا، إذ يتواجد في المركز الخامس ويبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط فقط، كما أنّه يقدم مستويات جيدة على أرضه تحديدًا وسبق وتسبب في تعثر ريال مدريد.