أخبار الانتقالات | يونايتد يتخلى عن رونالدو وبرشلونة يريد بيع ديمبيلي!

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفكر بشكل جدي في بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصيف المقبل أو حتى في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي أرا"، بالرغم من أن اللاعب كان قد جدد عقده لتوه مع النادي الكتالوني في الصيف الماضي.