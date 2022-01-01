أخبار الانتقالات | يونايتد يتخلى عن رونالدو وبرشلونة يريد بيع ديمبيلي!

برشلونة يضع عينه على ثنائي ليفربول .. وعقبات أمام صفقة تبادلية منتظره!
الأمور تتسارع .. برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو
ثلاثي إنجلترا يصارع على نجم إنتر
أكدت "لا جازيتا ديلو سبورت" أن الثلاثي مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام يسعون جميعًا للحصول على خدمات اللاعب أليساندرو باستوني من صفوف إنتر.
يونايتد يطارد جاكبو
أوضحت تقارير صحفية أمريكية أن انشستر يونايتد لا يزال يهدف إلى الحصول على خدمات اللاعب كودي جاكبو كبديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب ما ذكرت "فوربس"، فإن رحيل رونالدو في الصيف المقبل سيعني أن النادي يملك هامش رواتب يسمح له بإتمام الصفقة في الصيف التالي.
برشلونة يفكر في بيع ديمبيلي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفكر بشكل جدي في بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصيف المقبل أو حتى في فترة الانتقالات الشتوية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي أرا"، بالرغم من أن اللاعب كان قد جدد عقده لتوه مع النادي الكتالوني في الصيف الماضي.
تشيلسي عرض كانتي على يوفنتوس
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي كان مستعدًا للتضحية بلاعبه نجولو كانتي من أجل ضم ماتايس دي ليخت ن صفوف يوفنتوس.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" فالنادي قام بعرض النجم الفرنسي بالفعل على يوفنتوس في صفقة تبادلية لضم المدافع الهولندي في الصيف.
شرط دالوت في عقده مع مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية أن اللاعب ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد لديه شرط في عقده يمنح الشياطين الحمر القدرة على تمديده لمدة موسم.
بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو فالإدارة قد تستغل ذلك البند إلى حين الوصول إلى اتفاق جديد معه في ظل مستوياته الطيبة تحت قيادة إريك تين هاج.