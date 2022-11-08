مباشرأخبار الانتقالات | ميامي واثق من ضم ميسي، وبايرن يصدم مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Lionel Messi PSG 2022-23Getty Images
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    بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد

    كشفت Fichajes أنّ بايرن ميونخ لن يوافق على بيع تشوبو موتينج خلال الفترة المقبلة.

    وأوضحت أنّ تألق اللاعب أدى إلى تمسك حامل لقب الدوري الألماني باللاعب ولن يوافق على عرض مانشستر يونايتد لضمه.

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    إنتر ميامي واثق من ضم ميسي

    أكد كريس هندرسون، مدير إنتر ميامي، أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

    هندرسون أشار إلى أنّ فكرة تواجد البرغوث في الدوري الأمريكي ممكنة للغاية ولكن كل شيء مؤجل لما بعد كأس العالم.

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    مارسيليا يريد شراء حارث بشكل نهائي

    أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي مارسيليا يريد شراء المغربي بشكل نهائي من صفوف شالكه، وهو ما سيحدث بشكل تلقائي بعد وصوله للمباراة رقم 15 مع الفريق.

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    مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته

    بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" فنادي مانشستر يونايتد قد جعل من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أولويته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

    يأتي هذا في الوقت الذي يهتم فيه مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وتشيلسي باللاعب أيضًا.

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