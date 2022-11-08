كشفت Fichajes أنّ بايرن ميونخ لن يوافق على بيع تشوبو موتينج خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنّ تألق اللاعب أدى إلى تمسك حامل لقب الدوري الألماني باللاعب ولن يوافق على عرض مانشستر يونايتد لضمه.
كشفت Fichajes أنّ بايرن ميونخ لن يوافق على بيع تشوبو موتينج خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنّ تألق اللاعب أدى إلى تمسك حامل لقب الدوري الألماني باللاعب ولن يوافق على عرض مانشستر يونايتد لضمه.
أكد كريس هندرسون، مدير إنتر ميامي، أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.
هندرسون أشار إلى أنّ فكرة تواجد البرغوث في الدوري الأمريكي ممكنة للغاية ولكن كل شيء مؤجل لما بعد كأس العالم.
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي مارسيليا يريد شراء المغربي بشكل نهائي من صفوف شالكه، وهو ما سيحدث بشكل تلقائي بعد وصوله للمباراة رقم 15 مع الفريق.
بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" فنادي مانشستر يونايتد قد جعل من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أولويته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي يهتم فيه مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وتشيلسي باللاعب أيضًا.