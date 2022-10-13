كشف "فوتبول إنسايدر" عن وجود اهتمام من توتنهام بضم يوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج، الصيف المقبل.
النجم الكرواتي حاول تشيلسي خطفه الصيف الماضي، ولكن جدد عقده مع ناديه الألماني.
كشف "فوتبول إنسايدر" عن وجود اهتمام من توتنهام بضم يوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج، الصيف المقبل.
النجم الكرواتي حاول تشيلسي خطفه الصيف الماضي، ولكن جدد عقده مع ناديه الألماني.
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن وست هام دخل على الخط من أجل ضم متوسط ميدان ساسوولو دافيدي فراتيزي.
وتم ربط اللاعب مؤخراً بمانشستر يونايتد وقيل إنه أرسل كشافيه لمراقبته، بالإضافة لمحاولة روما ضمه الصيف الماضي.
قال وكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع "كورييري" إن اللاعب عقده ينتهي مع لاتسيو بعد 18 شهراً بعد، ولكن سيكون هناك حديث بين الطرفين عقب المونديال.
وقال رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو مؤخراً إن سعر الصربي قد ارتفع من 100 مليون يورو إلى 120 مليوناً.
في حديثه للإعلام قبل لقاء برشلونة، أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، عزم ناديه تمديد عقد ميلان شكرينيار.
وقال ماروتا إن إذا اتفقت وجهات النظر بين الطرفين في المفاوضات المقبلة، سيتم تمديد العقد المنتهي بحلول الموسم الحالي.
ذكرت "Evening Standard" أن برشلونة ليس فقط مهتماً بضم جورجينينو من تشيلسي، ولكن أيضاً نجولو كانتي.
وقال التقرير إن هناك اتصالات مع وكلاء جورجينيو لخلافة سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، بالإضافة لمتابعة لموقف زميله الفرنسي.
بحسب الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرج، سيكون ريال مدريد عازماً على تجديد عقد نجمه طوني كروس.
وينتهي عقد كروس بنهاية الموسم الجاري، وسط حديث من اللاعب عن إمكانية الاعتزال، ولكن بلاتنبرج قال عبر "تويتر" إن الملكي يريد مد عقده حتى 2024.