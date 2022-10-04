أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيحاول الحصول على خدمات اللاعب ويلفريد سينجو من صفوف تورينو الإيطالي في أقرب وقت ممكن.

الظهير الأيمن الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أثار الإعجاب في برشلونة وعدة أماكن أخرى، لكن النادي الكتالوني هو أكثر من يراقبه في الوقت الحالي بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".