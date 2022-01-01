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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد بديل أسينسيو، ونجم روما يهرب من مورينيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Jose Mourinho Roma 2022
Getty

مالديني يؤكد مفاوضات تشيلسي لضم لياو

2022-09-26T20:31:16.544Z

أكد باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، أنّ لياو كان قريبًا من الانضمام إلى تشيلسي.

وأوضح أنّه تلقى العديد من العروض للنجم البرتغالي وكذلك ثيو هيرنانديز ولكنّ الروسونيري رفض.

ريال مدريد يحدد بديل أسينسيو

2022-09-26T20:29:07.110Z

كشفت "فوتبول إسبانيا" أنّ أسينسيو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الملكي سوف يسعى لإعادة براهيم دياز من ميلان ليكون بديله.

تامي أبراهام يرغب في العودة لإنجلترا

2022-09-26T20:24:43.043Z

ذكرت صحيفة "كوريري" أنّ تامي أبراهام سعيد في روما لكن لا يمانع العودة إل إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة أنّ هناك بند إعادة شراء مقابل 67 مليون إسترليني وقد يكون وجهة النجم الإنجليزي.

ريال يركز على إندريك

2022-09-26T08:02:00.595Z

قالت "ماركا" إن ريال مدريد تركيزه فيما يخص السوق البرازيلية منصب بالكامل على ضم إندريك من بالميراس.

وربطت الصحف الملكي بعدة لاعبين شباب مثل جواو جوميس من فلامنجو، أو فيتور روكي من بارانينسي، ولكن التقرير أكد عدم صحة الشائعات.

تروسار ينفي الرحيل إلى تشيلسي

2022-09-26T08:00:28.618Z

أكد لوكاس تروسارد، نجم برايتون، مع "Het Niuewsblad" عدم صحة التقارير بخصوص رحيله عن الفريق.

وقال البلجيكي إن انتقال مدربه السابق جراهام بوتر إلى تشيلسي لا يعني أنه هو الآخر سينتقل خلفه للبلوز.

عرض جديد من باريس لضم شكرينيار

2022-09-26T07:53:57.751Z

قالت "لاجازيتا" إن باريس سان جيرمان سيعرض 30 مليون يورو على إنتر لبيع مدافعه ميلان شكرينيار في يناير.

وبحسب الجريدة، توقفت مفاوضات تمديد العقد بين إنتر ولاعبه في الأيام الماضية، وهو الذي ينتهي في نهاية الموسم.

الوحدة يضم ألان

2022-09-26T07:53:13.788Z

نجح الوحدة الإماراتي في ضم البرازيلي آلان قادماً من صفوف إيفرتون.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن تم توضيح أن عقد متوسط الميدان سيمتد حتى 2024.