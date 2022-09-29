قالت "بيلد" إن نيكو كوفاتش قد يتعرض للإقالة من جديد كما حدث في بايرن ميونح في الأيام المقبلة.

المدرب الكرواتي يدرب فولفسبورج، والفريق حالياً في المركز قبل الأخير، وفي حال تلقي خسارة جديدة قد يتم الإطاحة به بحسب التقرير.