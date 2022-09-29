مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد يحاول خطف كانسيلو وهالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Joao Cancelo Manchester City Borussia Dortmund 2022-23Getty Images
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    سيتي يحدد سعر برناردو

    قالت "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يعلم أن نجمه برناردو سيلفا سيحاول المغادرة في الصيف المقبل وحدد السعر المطلوب لبيعه.

    وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغاً في حدود 90 مليون يورو للتخلي عن صانع الألعاب البرتغالي.

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    إقالة وشيكة لكوفاتش

    قالت "بيلد" إن نيكو كوفاتش قد يتعرض للإقالة من جديد كما حدث في بايرن ميونح في الأيام المقبلة.

    المدرب الكرواتي يدرب فولفسبورج، والفريق حالياً في المركز قبل الأخير، وفي حال تلقي خسارة جديدة قد يتم الإطاحة به بحسب التقرير.

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    برشلونة يطارد موهبة لاس بالماس

    قالت "موندو" إن برشلونة يعمل على ضم موهبة لاس بالماس ألبيرتو موليرو في الأيام المقبلة.

    ويقدم سعر اللاعب حالياً في حدود 10 مليون يورو أو أكثر بقليل، وهو العرض الذي رُفض من برشلونة الصيف الماضي بسبب الخلاف على الحوافز على عهدة موندو.

    ويوجد بند في عقد اللاعب بحسب التقرير يرفع سعره إلى 60 مليوناً في حال نجح لاس بالماس في الترقي للدوري الإسباني.

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    بيريز يفتح الباب لمبابي وهالاند

    بحسب "إل شيرينجيتو"، لا يمانع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التحرك مجدداً لضم كيليان مبابي أو إرلينج هالاند.

    وقال البرنامج الإسباني الشهير إن رئيس ريال مدريد أدلى بتلك التصريحات أثناء الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت هذا الأسبوع.

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    ريال مدريد يستهدف كانسيلو وهالاند

    ذكرت "آس" أن إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند وجواو كانسيلو.

    ويستهدف الملكي ضم الظهير الطائر الصيف المقبل بحسب التقرير، بينما سيعمل على ضم النرويجي في الصيف التالي.