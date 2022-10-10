قالت "آس" إن هيرفينج لوزانو لم يجدد عقده مع نابولي المنتهي في 2024 بعد، ما يفتح الباب ليبحث متصدر السيري آ عن بديل.

وقال التقرير إن نابولي قد يزاحم كبار إنجلترا ليفربول ومانشستر يونايتد على خدمات جيريمي دوكو، جناح رين، إذا لم يجدد لاعبه المكسيكي.