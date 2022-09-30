ذكر "إكريم كونور" أن تشيلسي سيعيد إحياء اهتمامه بمدافع إنتر ميلان شكرينيار ولكن في حالة واحدة إذا لم يجدد عقده مع ناديه.

وينتهي عقد شكرينيار في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إنتر للمد، ويحظى باهتمام بي إس جي وريال مدريد بحسب التقارير.