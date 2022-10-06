جدد نابولي عقد حارسه الإيطالي أليكس ميريت عقب البداية المميزة للموسم الحالي.
وأمضى الشاب عقداً حتى 2024، مع وجود بند يسمح بسنة إضافية بحسب "فابريزيو رومانو".
جدد نابولي عقد حارسه الإيطالي أليكس ميريت عقب البداية المميزة للموسم الحالي.
وأمضى الشاب عقداً حتى 2024، مع وجود بند يسمح بسنة إضافية بحسب "فابريزيو رومانو".
مرة أخرى، أكد المدير الرياضي لميلان باولو مالديني سعيه لتمديد عقود الثلاثي رافائيل لياو، إسماعيل بن ناصر، وبيير كالولو.
وجاء الحديث مع "أمازون برايم" قبل هزيمة ميلان بثلاثية على يد تشيلسي لحساب دوري أبطال أوروبا الأربعاء.
رد نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام على الشائعات التي ربطته بالانتقال لصفوف ريال مدريد عقب مباراة إشبيلية بدوري الأبطال.
وقال الإنجليزي الشاب ضاحكاً للإعلام: "ريال مدريد؟ أفكر فيما قدمته اليوم، لا أفكر في الأمر وفقط أهتم بدورتموند".
قالت "كورييري" إن إنتر سيبدأ المفاوضات مع وكلاء نجمه ميلان شكرينيار عقب لقاء برشلونة الأسبوع المقبل.
واتصل النادي الإيطالي بوكلاء نجمه السلوفاكي واتفقوا على موعد للحديث عن عقد جديد بدلاً من الحالي المنتهي بنهاية الموسم.
ويعرض إنتر مبلغاً في حدود 6.5 مليون يورو كراتب سنوي، في محاولة لعدم فقدان اللاعب في يناير أو مجاناً بالصيف القادم.
أعلن إشبيلية رسمياً عن إقالة مديره الفني جولن لوبيتيجي عقب الهزيمة من بوروسيا دورتموند لحساب دوري أبطال أوروبا.
الفريق الأندلسي أكدت جميع المصادر أنه في طريقه لتعيين خورخي سامباولي لإنقاذ الفريق من بدايته الكارثية للموسم الحالي.