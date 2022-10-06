قالت "كورييري" إن إنتر سيبدأ المفاوضات مع وكلاء نجمه ميلان شكرينيار عقب لقاء برشلونة الأسبوع المقبل.

واتصل النادي الإيطالي بوكلاء نجمه السلوفاكي واتفقوا على موعد للحديث عن عقد جديد بدلاً من الحالي المنتهي بنهاية الموسم.

ويعرض إنتر مبلغاً في حدود 6.5 مليون يورو كراتب سنوي، في محاولة لعدم فقدان اللاعب في يناير أو مجاناً بالصيف القادم.