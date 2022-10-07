مباشرأخبار الانتقالات | برشلونة يتحرك لضم خليفة بيكيه في يناير

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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    ريال مدريد يطارد جواو فيليكس

    قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد مهتم بخدمات نجم جاره أتلتيكو جواو فيليكس.

    وذكر التقرير أن الاهتمام يأتي شخصياً من مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، وأن الصفقة قد تحدث في صيف 2023.

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    عوار ينفي الرحيل

    نقلت صحيفة "آس" تصريحات عن النجم الفرنسي لليون حسام عوار علق فيها على مستقبله والتقارير التي ربطته بعدة أندية.

    وارتبط متوسط الميدان بالانتقال إلى نوتنجهام، ريال بيتيس، ونيس الصيف الماضي، وهو ما علق عليه اللاعب بأنه لم يرفض أي من تلك العروض، ولكن ناديه لم يتوصل لاتفاق مع تلك الأندية لبيعه.

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    اعتزال ريبيري

    أكدت مصادر "جول" التقارير المنتشرة بخصوص عزم النجم الفرنسي فرانك ريبيري إعلان اعتزاله.

    ولعب ريبيري مع ناديه الإيطالي ساليرينتانا مباراة واحدة فقط هذا الموسم بسبب تعاقب الإصابات، وبحسب معلومات "جول"، سيتولى النجم السابق لبايرن منصباً في ناديه الحالي.

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    برشلونة يتحرك نحو إينيجو مارتينيز

    ذكرت "موندو" أن برشلونة حدد مدافع أتلتيك بيلباو إينيجو مارتينيز ليكون المعوض لجيرارد بيكيه الموسم المقبل.

    وسيستغل البلوجرانا انتهاء عقد اللاعب في 2023 وعدم تمديده حتى الآن من أجل ضمه مجاناً الصيف المقبل.

    وأضاف التقرير أن الفريق الكتالوني قد يتحرك في يناير المقبل حتى لضم قلب الدفاع بسبب المعاناة مع الإصابات والغيابات بالخط الخلفي.