أفاد "فوتبول إنسايدر" بأن توتنهام هو أحدث المهتمين بخدمات صانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون.
وقال التقرير إن النجم الإنجليزي قد ينضم لصفوف سبيرز في يناير المقبل إذا استمر الاهتمام من قبل النادي بخدماته.
أفاد "فوتبول إنسايدر" بأن توتنهام هو أحدث المهتمين بخدمات صانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون.
وقال التقرير إن النجم الإنجليزي قد ينضم لصفوف سبيرز في يناير المقبل إذا استمر الاهتمام من قبل النادي بخدماته.
أوضحت "ديبورتيفو كاروسيل" أن إشبيلية قد يقيل مدربه جولن لوبيتيجي بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة من أتلتيكو مدريد السبت.
ورشح التقرير الأرجنتيني خورخي سامباولي من أجل تولي قيادة الفريق الأندلسي، بالإضافة لرافا بينيتيز الذي رشحته "موندو".
قال "فابريزيو رومانو" إن هناك كشف طبي بالفعل أجراه كريستوفر نكونكو في فرانكفورت تمهيداً للانضمام إلى تشيلسي.
ويتبقى لحسم الصفقة الاتفاق بين تشيلسي ولايبزيج، وأن النادي الإنجليزي وضع خطة بديلة هي دفع الشرط الجزائي بقيمة 60 مليون يورو إذا لم تنجح المفاوضات.
ذكرت "آس" أن مانشستر يونايتد حالياً يبحث عن حارس جديد لخلافة دافيد دي خيا مستقبلاً بين الثلاث خشبات.
وقال التقرير إن النادي أرسل كشافيه لمراقبة حارس بورتو ديوجو كوستا، بالإضافة لمتابعة مدافع الفريق دافيد كارمو.