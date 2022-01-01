أخبار الانتقالات | أوبلاك معروض للبيع، ورابيو قد يعود لباريس سان جيرمان

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، قد يرتبط بالخروج مجدداً من الفريق كما حدث في ميركاتو الصيف.

وأوضح التقرير أن قلة المشاركات هي السبب الرئيسي وراء سعي اللاعب للمغادرة، وأن ميلان، إنتر، ولايبزيج مهتمون بخدماته.