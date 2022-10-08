قال "كالتشيو ميركاتو" إن نابولي بدأ مفاوضات مد عقد لاعبيه أمير رحماني وستانيسلاف لوبوتكا.
ويملك الأول عقداً حتى 2025 والثاني حتى 2024، ولكن متصدر الدوري الإيطالي يريد تأمين الثنائي عقب التألق الكبير هذا الموسم.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن نابولي بدأ مفاوضات مد عقد لاعبيه أمير رحماني وستانيسلاف لوبوتكا.
ويملك الأول عقداً حتى 2025 والثاني حتى 2024، ولكن متصدر الدوري الإيطالي يريد تأمين الثنائي عقب التألق الكبير هذا الموسم.
ألمح مدرب إيفرتون فرانك لامبارد لترحيبه باستمرار كونور كودي في صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة يونايتد القادمة.
ويملك المدافع الإنجليزي عقداً مع إيفرتون لنهاية الموسم، مع وجود بند بقيمة ثابتة للشراء من وولفرهامبتون بحسب "فابريزيو رومانو".
أفاد "إكريم كونور" بوجود اهتمام من قبل آرسنال بضم لاعب برشلونة السابق وبروج الحالي جوتجلا.
وبحسب الصحفي التركي، أرسل المدفعجية كشافيه لمراقبة اللاعب في مباراة بروج مع أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.
رسميا..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
نادي #الوحدة يعلن عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت من نادي فيوتشر المصري
- اللاعب ينضم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة pic.twitter.com/75bi8FIjMc
كشفت "فوت ميركاتو" عن وجود مفاوضات بين مهاجم تشيلسي المنضم لتوه بيير إيمريك أوباميانج وبي إس جي.
وقال التقرير إن الجابوني عرض نفسه على الفريق الفرنسي، والذي بدوره يرحب بإمكانية ضم المهاجم الصيف المقبل.