مباشرأخبار الانتقالات | أوباميانج يفاوض باريس وآرسنال خلف موهبة برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Pierre-Emerick AubameyangGetty
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    نابولي يستهدف مد عقد نجميه

    قال "كالتشيو ميركاتو" إن نابولي بدأ مفاوضات مد عقد لاعبيه أمير رحماني وستانيسلاف لوبوتكا.

    ويملك الأول عقداً حتى 2025 والثاني حتى 2024، ولكن متصدر الدوري الإيطالي يريد تأمين الثنائي عقب التألق الكبير هذا الموسم.

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    لامبارد يرحب بالإبقاء على كودي

    ألمح مدرب إيفرتون فرانك لامبارد لترحيبه باستمرار كونور كودي في صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة يونايتد القادمة.

    ويملك المدافع الإنجليزي عقداً مع إيفرتون لنهاية الموسم، مع وجود بند بقيمة ثابتة للشراء من وولفرهامبتون بحسب "فابريزيو رومانو".

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    آرسنال يراقب جوتجلا

    أفاد "إكريم كونور" بوجود اهتمام من قبل آرسنال بضم لاعب برشلونة السابق وبروج الحالي جوتجلا.

    وبحسب الصحفي التركي، أرسل المدفعجية كشافيه لمراقبة اللاعب في مباراة بروج مع أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

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    أحمد رفعت إلى الوحدة الإماراتي

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    أوباميانج في مفاوضات مع باريس سان جيرمان

    كشفت "فوت ميركاتو" عن وجود مفاوضات بين مهاجم تشيلسي المنضم لتوه بيير إيمريك أوباميانج وبي إس جي.

    وقال التقرير إن الجابوني عرض نفسه على الفريق الفرنسي، والذي بدوره يرحب بإمكانية ضم المهاجم الصيف المقبل.