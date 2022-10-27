أكدت "آس" معلومات جول الحصرية بخصوص عدم نية نيوكاسل التخلي عن نجمه برونو جيمارياش في الفترة المقبلة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بضم متوسط الميدان البرازيلي، بالإضافة لمتابعة تشيلسي للموقف.
أكدت "آس" معلومات جول الحصرية بخصوص عدم نية نيوكاسل التخلي عن نجمه برونو جيمارياش في الفترة المقبلة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بضم متوسط الميدان البرازيلي، بالإضافة لمتابعة تشيلسي للموقف.
كشفت تقارير في ألمانيا عن اقتراب شالكه من تعيين توماس ريس لقيادة الرويال بلوز.
وقال "فابريزيو رومانو" إن مدرب بوخوم السابق سيمضي عقداً لعامين حتى يونيو 2024.
أوضح رئيس إنتر ستيفن زهانج مع "سكاي" أن إدارته ستعمل بقوة من أجل تمديد عقد نجم الفريق ميلان شكرينيار.
وكشفت "لاجازيتا" عن أن النيراتزوري سيعرض راتباً يقارب 6.5 مليون يورو على السلوفاكي من أجل البقاء ومد عقده المنتهي بنهاية الموسم الجاري.
أوضح كريستيانو جوينتولي، المدير الرياضي لنابولي، مع "DAZN" أن تقارير رحيل خفيتشا كفارتسخيليا ليست صحيحة.
وقال المدير الرياضي إن ناديه لم يتحدث مع أي فرق بخصوص النجم الجورجي، وسط شائعات عن محاولات من مانشستر سيتي لضمه.
أكد كريستيانو جوينتولي، المدير الرياضي لنابولي، مع "DAZN" عدم صحة التقارير التي ربطت نابولي بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.
وقال جوينتولي: "رونالدو في يناير؟ لن نضم لاعبين في الشتاء، وهذا تفكيرنا بالوقت الراهن أن لا نغير في هذا الفريق".