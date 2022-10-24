اقرأ هنا
مباشرأخبار الانتقالات | مكافأة راموس ورسالة حميديتش إلى كين
- -
تفاصيل عقد مبابي الخيالية
- -
رحيل شمايكل
أكدت عدة مصادر مختلفة في فرنسا وخارجها أن رحلة كاسبر شمايكل مع نيس قد تنتهي في يناير المقبل.
الحارس الدنماركي انضم من ليستر الصيف الماضي فقط، ولكن تعرض لهجوم لاذع من جمهور فريقه بسبب سوء الأداء، مما يدفعه لطلب المغادرة بحسب الإعلام.
- -
رسالة حميديتش إلى كين
ناقش المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مع "بيلد" الشائعات التي تربط ناديه بنجم توتنهام هاري كين.
وقال البوسني إن النجم الإنجليزي من الأفضل في العالم ولكنه ينتمي بالفعل لفريق آخر وهو لا يفضل الحديث عن لاعبين بمثل موقفه.
- -
عودة لوف
فتح مدرب ألمانيا السابق يواخيم لوف الباب لعودته للمجال التدريبي الذي غاب عنه منذ ترك المانشافت قبل قرابة عام.
وأوضح لوف مع "كيكر" أنه استعاد حماسته للتدريب وعاد لمتابعة كرة القدم مجدداً بعد فترة فقد فيها شغفه للعبة على حد تعبيره.
- -
تشيلسي يعود لرونالدو
استمر التضارب فيما يخص عودة اهتمام تشيلسي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم نفي مدربه جراهام بوتر.
وقالت "ديلي ميل" إن تود بولي، مالك البلوز، عازم على استغلال أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد ومحاولة ضمه في يناير.
- -
باريس يعرض التمديد على راموس
ذكر الصحفي "إكريم كونور" أن باريس سان جيرمان سيعرض التمديد على نجمه سيرخيو راموس.
وسيعرض النادي الفرنسي عام إضافي على العقد الحالي، مع وجود بند بإمكانية التمديد لعام آخر، وذلك بعد ظهوره بمستوى طيب الموسم الجاري.