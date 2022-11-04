ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان يتابع نوح أوكافور، لاعب سالزبورج وسويسرا، واستغل مباراة الفريقين بدوري الأبطال لمشاهدته عن قرب.

اللاعب يعجب إدارة النادي الإيطالي بحسب التقرير لأنه يتشابه في أسلوب اللعب مع رافائيل لياو، نجم ميلان الذي لم يجدد عقده حتى الآن.