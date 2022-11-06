ذكرت صحيفة "الناسيونال" أنّ ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، سوف يحدد مستقبله تبعًا لنتيجة كأس العالم.

وأوضحت أنّه في حال حقق المنتخب الأرجنتيني البطولة، فإنّ ميسي سوف يرحل إلى إنتر ميامي ويعتزل لاحقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما إن فشل التانجو في حصد اللقب، فسوف يستمر في أوروبا ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان استعدادًا لكأس العالم في 2026.