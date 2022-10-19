أعلن نادي فالنسيا الإسباني بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعبه خوسيه لويس جايا، ليبقى مع النادي حتى عام 2027.

الظهير الأيسر للخفافيش تدرج في مختلف المراحل السنية بالنادي، ليصبح من أهم العناصر بالفريق، وسبق أن ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لبرشلونة.