ذكرت "موندو" أن برشلونة وضع عينه على مهاجم فياريال الشاب نيكولاس جاكسون.
السنغالي، 21 عاماً، بزغ بقوة في الموسم الجاري، وهو ما جذب أنظار البلوجرانا وعدة أندية أوروبية بحسب التقرير.
ذكرت "موندو" أن برشلونة وضع عينه على مهاجم فياريال الشاب نيكولاس جاكسون.
السنغالي، 21 عاماً، بزغ بقوة في الموسم الجاري، وهو ما جذب أنظار البلوجرانا وعدة أندية أوروبية بحسب التقرير.
ذكرت "ديلي ميل" أن دوني فان دي بيك يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد في سوق انتقالات يناير.
متوسط الميدان الهولندي قد ينتقل لصفوف فالنسيا على سبيل الإعارة بحسب الصحيفة الإنجليزية.
أوضحت "صن" أن آرسنال هو أبرز الأندية المهتمة بضم الجناح الدنماركي جوستاف إيساكسن.
اللاعب الشاب في فريق ميتييلاند يحظى بمتابعة من نيوكاسل ووست هام بإنجلترا أيضاً، بالإضافة لميلان في إيطاليا بحسب التقرير.
بحسب "ميرور"، سيعرض سبورتنج لشبونة التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق انتقالات يناير المقبلة.
وسيحاول النادي البرتغالي تقليل قيمة الصفقة مادياً بعرض دفع جزء بسيط فقط من راتب لاعبه السابق، والذي بدوره سيحاول التحرر من عقده مع مانشستر يونايتد.
قال "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر سيتحرك لضم مدافع ديفينسور الأوروجوياني ألان ماتورو، ومستعد لدفع الشرط الجزائي بعقده البالغ 6 مليون يورو تقريباً.
وفي نفس السياق، أكد الموقع أن ستيفان دي فري أصبح منفتحاً على مد عقده مع إنتر، وسيجتمع وكيله الجديد مع إدارة النادي بعد توقف الدوري لكأس العالم.