ذكرت "صن" أن إلكاي جوندوان، متوسط ميدان مانشستر سيتي، حلم لجلطة سراي.
وسيحاول النادي التركي استغلال أصول اللاعب الألماني التركية من أجل إقناعه بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل بحسب الصحيفة الإنجليزية.
ذكرت "صن" أن إلكاي جوندوان، متوسط ميدان مانشستر سيتي، حلم لجلطة سراي.
وسيحاول النادي التركي استغلال أصول اللاعب الألماني التركية من أجل إقناعه بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل بحسب الصحيفة الإنجليزية.
بحسب شبكة "ESPN"، فرينكي دي يونج قد يترك برشلونة في يناير المقبل بسبب عدم رضاه عن موقفه وعدم مشاركته بصفة أساسية دائماً.
وذكر التقرير أن اللاعب يحظى باهتمام عديد الأندية الإنجليزية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول وتشيلسي الباحثان عن دعم في وسط الميدان.
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جذب جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن، أنظار مانشستر يونايتد لدعم مركز الظهير الأيمن بحسب "سكاي" الألمانية.
صاحب الواحد وعشرين عاماً يملك عقداً حتى 2025 مع ناديه، ولكن يحظى بإعجاب إريك تين هاج، مدرب يونايتد، ويسعى لضمه في يناير بحسب التقرير.
قالت "صن" إن كريستال بالاس مهتم بالتعاقد مع النجم بن بريريتون من صفوف بلاكبيرن لدعم خطه الأمامي.
مهاجم تشيلي يحظى بإعجاب عدة أندية في إنجلترا وخارجها بحسب التقرير، وقد يرحل في يناير المقبل.
قالت "تيليجراف" إن توماس توخيل رفض عرض أستون فيلا لخلافة ستيفن جيرارد ويفضل الانتظار لتوفر فرصة مع نادي أكبر.
نفس الأمر ذكرت "صن" أنه حدث مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يريد العودة لإنجلترا ولكن مع كبار القوم.
توماس فرانك، مدرب برينتفورد، هو الآخر أكد في مؤتمر صحفي الجمعة أنه ليس مهتماً بترك ناديه لتدريب أستون فيلا بالوقت الراهن.