ذكرت "بيلد" أن هناك انقسام في صفوف بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع هاري كين الصيف المقبل.
وقال التقرير إن البعض في مجلس الإدارة لا يرحب بالفكرة، ولا يعتبر الإنجليزي اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الفريق بسبب خصائصه التي لا تتماشى مع أسلوب لعب البافاري.
ذكرت "بيلد" أن هناك انقسام في صفوف بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع هاري كين الصيف المقبل.
وقال التقرير إن البعض في مجلس الإدارة لا يرحب بالفكرة، ولا يعتبر الإنجليزي اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الفريق بسبب خصائصه التي لا تتماشى مع أسلوب لعب البافاري.
بعد الحديث عن تغير محتمل في ملكية ليفربول، أكد مدرب الفريق يورجن كلوب في تعليقات إعلامية أنه مستمر مع الفريق.
وأوضح الألماني أنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي، ولا يهمه الحديث الدائر حالياً عن تغير في ملكية الفريق.
قال "كريستيان فالك" من "بيلد" إن باريس سان جيرمان قد يتحرك لضم نجولو كانتي الصيف المقبل.
نجم خط الوسط عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم مع تشيلسي، وحتى الآن لا يوجد اتفاق من أجل مده.
ذكر "رودي جاليتي" أن توتنهام يستهدف ضم فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، حال انتقال هاري كين إلى بايرن الصيف المقبل.
وكانت "ديلي ميل" قد كتبت أن ريال مدريد هو الآخر يتابع موقف المهاجم النيجيري الذي يقدر سعره في حدود 100 مليون يورو.
قالت "لو باريسيان" إن جواو فيليكس يعجبه فكرة الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان للهرب من دكة بدلاء أتلتيكو مدريد.
ويأمل البرتغالي أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، قد يعيد مسيرته للطريق الصحيح بحسب التقرير الفرنسي.
وأضاف التقرير أن باريس عازم على التحرك وضم اللاعب في يناير بالفعل، وقد يعرض حل الإعارة على نظيره الإسباني.