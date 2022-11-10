مباشرأخبار الانتقالات | توتنهام يصارع ريال مدريد على أوسيمين وفيليكس إلى باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Victor OsimhenGetty
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    خلاف حول كين في بايرن

    ذكرت "بيلد" أن هناك انقسام في صفوف بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع هاري كين الصيف المقبل.

    وقال التقرير إن البعض في مجلس الإدارة لا يرحب بالفكرة، ولا يعتبر الإنجليزي اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الفريق بسبب خصائصه التي لا تتماشى مع أسلوب لعب البافاري.

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    كلوب يؤكد استمراره في ليفربول

    بعد الحديث عن تغير محتمل في ملكية ليفربول، أكد مدرب الفريق يورجن كلوب في تعليقات إعلامية أنه مستمر مع الفريق.

    وأوضح الألماني أنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي، ولا يهمه الحديث الدائر حالياً عن تغير في ملكية الفريق.

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    باريس مهتم بكانتي

    قال "كريستيان فالك" من "بيلد" إن باريس سان جيرمان قد يتحرك لضم نجولو كانتي الصيف المقبل.

    نجم خط الوسط عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم مع تشيلسي، وحتى الآن لا يوجد اتفاق من أجل مده.

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    توتنهام يصارع ريال على أوسيمين

    ذكر "رودي جاليتي" أن توتنهام يستهدف ضم فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، حال انتقال هاري كين إلى بايرن الصيف المقبل.

    وكانت "ديلي ميل" قد كتبت أن ريال مدريد هو الآخر يتابع موقف المهاجم النيجيري الذي يقدر سعره في حدود 100 مليون يورو.

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    باريس يحاول ضم جواو فيليكس

    قالت "لو باريسيان" إن جواو فيليكس يعجبه فكرة الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان للهرب من دكة بدلاء أتلتيكو مدريد.

    ويأمل البرتغالي أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، قد يعيد مسيرته للطريق الصحيح بحسب التقرير الفرنسي.

    وأضاف التقرير أن باريس عازم على التحرك وضم اللاعب في يناير بالفعل، وقد يعرض حل الإعارة على نظيره الإسباني.