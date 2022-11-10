بعد الحديث عن تغير محتمل في ملكية ليفربول، أكد مدرب الفريق يورجن كلوب في تعليقات إعلامية أنه مستمر مع الفريق.

وأوضح الألماني أنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي، ولا يهمه الحديث الدائر حالياً عن تغير في ملكية الفريق.