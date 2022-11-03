كشف "فوت ميركاتو" عن وجود اهتمام من يوفنتوس بالتعاقد مع ظهير ريال مدريد ألفارو أودريوزولا.
اللاعب لا يدخل حسابات كارلو أنشيلوتي، وسبق له اللعب في إيطاليا مع فيورنتينا على سبيل الإعارة.
كشف "فوت ميركاتو" عن وجود اهتمام من يوفنتوس بالتعاقد مع ظهير ريال مدريد ألفارو أودريوزولا.
اللاعب لا يدخل حسابات كارلو أنشيلوتي، وسبق له اللعب في إيطاليا مع فيورنتينا على سبيل الإعارة.
قال "إكريم كونور" إن باريس سان جيرمان مهتم بخدمات جناح آرسنال الشاب جابرييل مارتينيلي.
وعبر اللاعب مؤخراً في تصريحات إعلامية عن سعادته بالتمديد مع آرسنال والاستمرار في الفريق الإنجليزي.
أكد وكيل لاعب مانشستر يونايتد فاكوندو بيليستري مع "ESPN" أن اللاعب سيغادر ناديه على الأرجح.
وتنبأ الوكيل أن كأس العالم مع الأوروجواي بلاده قد تكون فرصة الشاب الواعد للحصول على فريق جديد.
كشف "إكريم كونور" أن الثلاثي ريال مدريد وتشيلسي وليفربول سيتصارعون لخطف نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا.
اللاعب الجورجي بحسب الصحفي التركي يحظى بإعجاب الفريق الملكي ويعتبره المعوض المثالي لإيدين هازارد.