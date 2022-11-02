كشف جناح آرسنال الشاب ريس نيلسون، عن رغبته في التوقيع على عقد جديد مع المدفعجية قبل نهاية عقده الحالي في يونيو المقبل.

وقال اللاعب الذي سجل ثنائية في شباك نوتنجهام فورست الأحد الماضي:"لم يتبق سوى بضعة أشهر على عقدي، لكن في هذه اللحظة سيكون من الرائع بالنسبة لي التوقيع على عقد جديد".