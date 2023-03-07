مباشر أخبار الانتقالات | برشلونة يطارد ثلاثي مانشستر سيتي وكروس يحسم مصيره

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.