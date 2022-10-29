وجه نيوكاسل أنظاره نحو السوق البرازيلية من أجل دعم خط هجومه بحسب "إكريم كونور".
وقال التركي إن الفريق الإنجليزي يستهدف جناح فاسكو دا جاما الشاب إجوينالدو.
وجه نيوكاسل أنظاره نحو السوق البرازيلية من أجل دعم خط هجومه بحسب "إكريم كونور".
وقال التركي إن الفريق الإنجليزي يستهدف جناح فاسكو دا جاما الشاب إجوينالدو.
ذكر "إكريم كونور" أن توتنهام يعمل جاهداً للحفاظ على نجومه، وعلى رأسهم هاري كين.
وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن سبيرز سيعرض على الثلاثي كين، إريك داير، وإميل هويبرج، عقوداً جديدة.
ذكر "نيكولو شيرا" أن أربعة أندية عملاقة بعثت كشافين لمباريات بي إس في مؤخراً لمتابعة كودي جاكبو.
وأوضح التقرير أن برشلونة، آرسنال، بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد مهتمون بالجناح الهولندي الذي يمتد عقده حتى 2026.
أكد مدرب نيوكاسل إيدي هاو في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة عدم صحة تقارير مد عقد نجمه ميجيل ألميرون.
وخرجت عدة تقارير إنجليزية لتفيد بتوصل نيوكاسل لاتفاق مع جناح الباراجواي من أجل عقد جديد، ليحل محل المنتهي في 2024.
عاد اهتمام باير ليفركوزن بالتعاقد مع روبين جوسينس من صفوف إنتر بحسب "نيكولو شيرا".
قلة مشاركات الظهير الأيسر كأساسي تفتح باب المغادرة في يناير المقبل بسبب عدم سعادة اللاعب بوضعه بحسب التقرير.
بحسب "ماتيو موريتي" من "ريليفو"، يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع إلكاي جوندوان من مانشستر سيتي.
الفريق الباريسي يحاول استغلال عدم تجديد متوسط الميدان الألماني لعقده مع ناديه، ولكنه ليس الوحيد، إذ يتابع بايرن ميونخ هو الآخر الوضع بحسب التقرير.