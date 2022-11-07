مباشرأخبار الانتقالات | بايرن ومعضلة نوير وبرشلونة يراقب موهبة جيرونا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Manuel NeuerGetty
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    صراع على بافارد

    ذكر "إكريم كونور" أن ليس فقط برشلونة كما قالت التقارير الذي أبدى اهتماماً بضم بنجامين بافارد من صفوف بايرن ميونخ.

    وقال "كونور" إن أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، وتشيلسي مهتمون بضم المدافع الفرنسي إذا أصبح متاحاً للانتقال.

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    سواريز يودع ناسيونال

    أعلن لويس سواريز رحيله عن صفوف ناسيونال بعد تجربة قصيرة خاضها مع الفريق ببلاده الأوروجواي عقب ترك أتلتيكو مدريد.

    وجاء الإعلان عبر رسالة على حساباته على وسائل التواصل، ولم يحدد مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق وجهته المقبلة بعد.

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    إقالة رالف هازنهوتل

    بحسب إجماع من وسائل الإعلام الإنجليزية، سيقوم ساوثامبتون بإقالة مدربه رالف هازنهوتل في الساعات المقبلة.

    ساوثامبتون خسر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف الأحد في الدوري المحلي، ويقبع حالياً في الترتيب الثامن عشر.

    وأعلن القديسون بالفعل عن إقالة المدير الفني صباح السبت، وحتى الآن لو يوضح من المدرب البديل.

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    برشلونة يراقب موهبة جيرونا

    بحسب "كادينا سير"، يسعى برشلونة لتعزيز صفوفه بضم موهبة جيرونا أرناو مارتينيز في الفترة المقبلة.

    وقال التقرير إن النادي الإسباني يقيم سعر لاعبه في حدود 20 مليون يورو إذا أراد برشلونة ضمه في يناير.

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    نوير ومعضلة في بايرن ميونخ

    قالت "كيكر" إن بايرن ميونخ يستهدف تمديد عقد حارسه الشاب المُعار إلى موناكو أليكساندر نوبل.

    وذكر التقرير أن البافاري يريد المراهنة على الحارس الشاب مستقبلاً، وهو ما يتعارض مع خطط قائده مانويل نوير الذي يسعى لتمديد عقده وعدم الرحيل.