كشف موقع "90min" عن احتفاظ تشيلسي باهتمامه للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن سعر اللاعب قد يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني وفقًا لتقدير وست هام، لكنه قد ينخفض الصيف القادم بسبب ظروف مدة عقده مع الهامرز.
كشف موقع "90min" عن احتفاظ تشيلسي باهتمامه للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن سعر اللاعب قد يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني وفقًا لتقدير وست هام، لكنه قد ينخفض الصيف القادم بسبب ظروف مدة عقده مع الهامرز.
يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، للبقاء لفترة أطول مع نادي روما الإيطالي بسبب الثقة التي يتمتع بها من إدارة الذئاب.
وقالت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية إن روما يحاول التجديد لمورينيو ليبقى مع النادي حتى 2026.
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال يريد بعض الضمانات قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.
وأوضح أن اللاعب طلب من المدرب تين هاج الحصول على وعد للمشاركة بانتظام مع الفريق في حالة التوقيع على عقد جديد.
يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي خططه من أجل التعاقد مع رافاييل لياو جناح نادي ميلان الإيطالي في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن البلوز مستعدون لعرض الثنائي كالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش لتسهيل الصفقة.
أصبح جيراردو سيوان المدير الفني لفريق ليفركوزن الألماني، مهددًا بفقدان منصبه بسبب النتائج السيئة محليًا وأوروبيًا هذا الموسم.
ليفركوزن يحتل المركز السابع عشر بجدول الدوري الألماني بعد الفوز بمباراة واحدة فقط، وتعرض لخسارة جديدة بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.
وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول السابق تشابي ألونسو، يعتبر من أقرب المرشحين لخلافته بسبب تجربته الجيدة حاليًا مع الفريق الثاني لريال سوسييداد.
قرر النجم السلوفيني يوسيب إيليتشيتش العودة من جديد إلى بلاده من خلال نادي ماريبور بعد رحلة طويلة في الملاعب الإيطالية.
إيليتشيتش لعب لماريبور 5 مباريات في 2010، قبل الانتقال إلى باليرمو، وانضم بعدها إلى فيورنتينا وأتالانتا، ليعود مرة أخرى لسلوفينيا.
3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma!— NK Maribor (@nkmaribor) October 5, 2022
Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središču Europark.
➡️ https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/lpkDrP1G7R