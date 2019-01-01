مهاجم سكري القصيم

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي التعاون طلبت من نظيرتها في الاتحاد اللاعبين عبدالرحمن الغامدي و خالد السميري، إضافة إلى مبلغ مالي للتنازل عن المهاجم عبدالفتاح آدم للعميد.

وتعمل إدارة العميد بكل قوة حاليًا على ضم آدم ويجد النادي منافسة قوية من أكثر من نادي أبرزهم الزعيم الهلالي.