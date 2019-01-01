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اليمن × العراق | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اليمن والعراق، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

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Getty Images

إنطلاقة أحداث الشوط الثاني

2019-01-12T14:37:33Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-12T14:16:24Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-01-12T14:15:44Z

43’ عرضية من على عدنان من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع لتردد بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي على حدود المنطقة 

2019-01-12T14:15:13Z

42’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب العراقي فى منتصف الميدان

2019-01-12T14:14:39Z

40’ تمريرة فى إتجاه همام طارق على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-12T14:13:48Z

39’ تنفيذ الخطا من علاء الصاصي بعرضية طولية لداخل المنطة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-12T14:13:16Z

38’ خطا من صفاء مهدي بعد تدخل قوي على وحيد الخياط فى منتصف الميدان

2019-01-12T14:12:30Z

37’ أقل من عشر دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية الشوط الأول 

2019-01-12T14:11:52Z

35’ هدوء نسبي في أحداث اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-12T14:05:16Z

34’ خطا فى منتصف الميدان لمنتخب اليمن بعد تدخل قوي من احمد السروري على صفاء هادي

2019-01-12T14:03:31Z

33’ سيطرة كاملة من لاعبي المنتخب العراقي على مجريات اللقاء

2019-01-12T14:03:00Z

32’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى من مهند على فى إتجاه أحمد ياسين لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

التبديل الأول فى صفوف المنتخب اليمني

2019-01-12T14:01:55Z

31’ دخول وحيد آل الخياط وخروج حسين الغازي 

2019-01-12T14:00:16Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب العراقي بهدفين مقابل لاشئ

2019-01-12T13:59:30Z

29’ إنطلاقة من علاء مهاوي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها تمريرة لداخل المنطقة فى إتجاه أحمد ياسين لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-12T13:58:59Z

28’ هوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-12T13:58:01Z

27’ تمريرات من لاعبي منتخب اليمن لمحاولة بناء هجمة لكن دون خطورة على المرمي 

2019-01-12T13:57:25Z

25’ حصار من لاعبي المنتخب العراقي على حدود منطقة جزاء المنتخب اليمنى 

2019-01-12T13:56:09Z

23’ خطا للمنتخب العراقي من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق أحمد ياسين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-12T13:55:10Z

22’ تمريرات على حدود المنطقة للمنتخب العراقي ولا خطورة تذكر من لاعبي المنتخب اليمني 

بشار رسن يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي

2019-01-12T13:54:08Z

بشار رسن

20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري على حدود المنطقة من بشار رسن الذي سدد كرة على يسار الحارس الذي أكتفي بمشاهدة الكرة تسكن الشباك 

2019-01-12T13:53:25Z

19’ جووووووووووووووووووووول،،،، الهدف اللثاني للمنتخب العراقي عن طريق بشار رسن 

2019-01-12T13:53:06Z

18’ سيطرة من لاعبي المنتخب العراقي على مجريات اللقاء 

2019-01-12T13:51:44Z

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية مقوسة لداخل المنطقة تلقاها عبدالواسع المطري برأسية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-01-12T13:50:27Z

16’ خطأ من الجهة للمنتخب االيمنى  بعد تدخل قوي من علي عدنان على أحمد السوري 

2019-01-12T13:49:59Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التقدم للمنتخب العراقي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-12T13:49:12Z

14’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي فى منتصف الميدان 

مهند علي يفتتح التسجيل للمنتخب العراقي

2019-01-12T13:46:02Z

مهند على

12’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى داخل المنطقة فى إتجاه مهند على الداخل المنطقة ليستلم الكرة ويسددها على يسار الحارس اليمنى لتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-12T13:44:48Z

11’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للمنتخب العراقي عن طريق مهند على 

2019-01-12T13:44:25Z

10’ عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي مازال قائم بين الفريقين 

2019-01-12T13:43:44Z

6’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان لاتشكل خطورة على المرمي 

2019-01-12T13:43:02Z

5’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي العراق 

2019-01-12T13:42:33Z

4’ توقف المباراة لعلاج مهند علي ودخول الطاقم الطبي للإطئمانان عليه 

2019-01-12T13:42:07Z

2’ سيطرة من لاعبي المنتخب العراقي من بداية المباراة 

تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم

2019-01-12T13:20:46Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

جلال حسن / أحمد إبراهيم / على عدنان / علاء على مهاوي / ريبين سولاقا / بشار رسن / همام طارق / صفاء هادي / أحمد ياسين / حسين على  / مهند على كاظم 

البدلاء / محمد قاصد كاظم / محمد حميد فرحان / على عباس / وليد سالم / أيمن حسين / اسامة رشيد / على حصني فيصل / محمد داوود / على فايز عطية / سعد ناطق / أمجد عطوان 

تشكيل منتخب اليمن لمباراة اليوم

2019-01-12T13:17:33Z

يبددأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

سعد السوادي / محمد بارويس / عمار حمصان / مدير الرداعي / عبدالواسع المطري / حسين الغازي / علاء الصاصي / علاء الدين مهدي / أحمد عبدالحكيم السروري / أحممد الحيفي / عماد منصور 

البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / سالم الأمزي / أحمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / على حفيظ / وحيد آل الخياط / عبدالعزيز الجماعي / محمد فؤاد عمر / محمد على بقشان

2019-01-12T03:49:18Z

يدخُل منتخب أسود الرافدين المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الثاني له فى البطولة بعد على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأفتتاحية لكأس آسيا، بينما يدخل المنتخب اليمنى بعد خسارته أمام إيران بخماسية نظيفة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة 

2019-01-12T03:48:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب اليمن مع منتخب العراق، على ملعب “الشارقة” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.