إنطلاقة أحداث الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
#العراق 🇮🇶 تنهي الشوط الأول بالتقدم على #اليمن 🇾🇪 بهدفين وتقترب من الصعود إلى دور الـ 16 من #كأس_آسيا2019 🏆
#اليمن_العراق 🇾🇪🇮🇶 pic.twitter.com/ZljMmCEHnd
التبديل الأول فى صفوف المنتخب اليمني
28’ هوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
بشار رسن يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي
بشار رسن20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري على حدود المنطقة من بشار رسن الذي سدد كرة على يسار الحارس الذي أكتفي بمشاهدة الكرة تسكن الشباك
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني لمنتخب #العراق 🇮🇶 عن طريق بشار راسي في الدقيقة 19 من تسديدة رائعة!
#كأس_آسيا2019 🏆
#اليمن_العراق 🇾🇪🇮🇶
مهند علي يفتتح التسجيل للمنتخب العراقي
مهند على12’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى داخل المنطقة فى إتجاه مهند على الداخل المنطقة ليستلم الكرة ويسددها على يسار الحارس اليمنى لتسكن الشباك بنجاح
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
الهدف الأول لمنتخب #العراق 🇮🇶 عن طريق صاحب الـ 18 عام مهند علي في الدقيقة 11!#كأس_آسيا2019 🏆#اليمن_العراق 🇮🇶🇾🇪
إنطلاقة المباراة
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
🇾🇪 #اليمن 🆚 #العراق 🇮🇶#كأس_آسيا2019 🏆#اليمن_العراق 🇮🇶🇾🇪 pic.twitter.com/QxGd1gqgOS
تشكيل المنتخبين
نحن على أتم الاستعداد للمباراة👌— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
تشكيل المنتخبين👇
#كأس_آسيا2019 #اليمن_العراق🇾🇪🇮🇶 pic.twitter.com/jQlbWEVJAj
تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
جلال حسن / أحمد إبراهيم / على عدنان / علاء على مهاوي / ريبين سولاقا / بشار رسن / همام طارق / صفاء هادي / أحمد ياسين / حسين على / مهند على كاظم
البدلاء / محمد قاصد كاظم / محمد حميد فرحان / على عباس / وليد سالم / أيمن حسين / اسامة رشيد / على حصني فيصل / محمد داوود / على فايز عطية / سعد ناطق / أمجد عطوان
تشكيل منتخب اليمن لمباراة اليوم
يبددأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
سعد السوادي / محمد بارويس / عمار حمصان / مدير الرداعي / عبدالواسع المطري / حسين الغازي / علاء الصاصي / علاء الدين مهدي / أحمد عبدالحكيم السروري / أحممد الحيفي / عماد منصور
البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / سالم الأمزي / أحمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / على حفيظ / وحيد آل الخياط / عبدالعزيز الجماعي / محمد فؤاد عمر / محمد على بقشان