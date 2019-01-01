بشار رسن

هدف! ⚽️



الهدف الثاني لمنتخب #العراق 🇮🇶 عن طريق بشار راسي في الدقيقة 19 من تسديدة رائعة!



#كأس_آسيا2019 🏆

#اليمن_العراق 🇾🇪🇮🇶 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩

20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري على حدود المنطقة من بشار رسن الذي سدد كرة على يسار الحارس الذي أكتفي بمشاهدة الكرة تسكن الشباك