From 24 down to 2!



The #AsianCupFinal is set! 🇯🇵 @jfa_samuraiblue vs. @QFA 🇶🇦

Friday, the 1st of February. 6PM at Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi. pic.twitter.com/FWioiqbo4u — #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢٩ يناير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب اليابان، على ملعب “مدينة زايد الرياضي” في نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.