التبديل الثالث والاخير فى صفوف العنابي
خمس دقائق على نهاية المباراة ليقترب المنتخب العنابي للقب الأول فى تاريخه
هجمة خطيرة للمنتخب الياباني
شاهد لمسة اليد المتسببة بإحتساب ركلة جزاء للمنتخب القطري
#كأس_آسيا2019— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ فبراير ٢٠١٩
الخطأ الذي تسبب في ضربة جزاء لصالح العنابي بعد مراجعة تقنية الفار!#beINAFC pic.twitter.com/zZsAPogLuK
شاهد الهدف الثالث للعنابي القطري
أكرم عفيف
#كأس_آسيا2019— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ فبراير ٢٠١٩
هدف ⚽️ أكرم عفيف @akramafif_ يعزز أفراح العنابي بالثالث من علامة جزاء!
اليابان 1 قطر 3#beINAFC pic.twitter.com/c2B6rD8Nqi
أكرم عفيف سعزز النتيجة بهدف ثالث من علامة الجزاء
أكرم عفيف83’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من أكرم عفيف بتسديدة متقنة على يمين الحارس الياباني لتسكن الشباك بنجاح ليقترب الحلم القطري
قووووول ⚽️ GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
🥅 | الهدف الثالث
⏰ | 82’
🏃♂️ | أكرم عفيف
قطر 3 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019 pic.twitter.com/Vv7XLTyXHz
شاهد الهدف الاول لمنتخب اليابان
مينامينو77’
#كأس_آسيا2019— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ فبراير ٢٠١٩
هدف ⚽️ مينامينو يقلص الفارق ويعيد الأمل للساموراي!
اليابان 1 قطر 2#beINAFC pic.twitter.com/MzQY6Acimb
التبديل الثاني فى صفوف منتخب قطر
تاكومي مينامينو يقلص الفارق بهدف فى مرمي العنابي
تاكومي مينامينو69’ الهدف جاء بعد ضغط قوي على دفاعات المنتخب القطري وتمريرة من تسوكاسا شيوتاني إلى يويا أوساكو داخل المنطقة ليمررها تمريرة إلى مينامينو على يمينه ليسددها فى المرمي بنجاح
هـدف ⚽️!— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
اليابان تنجح في تقليص الفارق 1-2 عن طريق تاكومي مينامينو.#اليابان_قطر#نهائي_كأس_آسيا
شاهد لحظة خروج بوعلام مصاباً
بالسلامة يا بطل 🙏
#كأس_آسيا2019— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ فبراير ٢٠١٩
بالسلامة يا بطل 🙏#beINAFC pic.twitter.com/hA1eTnrS8a
التبديل الأول فى صفوف المنتخب الياباني
التبديل الأول للمنتخب القطري
تبديل إضطراري | خروج بوعلام ودخول سالم الهاجري.#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان#لأجل_قطر #AsianCup2019— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
إصابة المدافع بوعلام خوخي
شاهد القائم يحرم حسن الهيدوس من الهدف الثالث للعنابي
#كأس_آسيا2019:— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ فبراير ٢٠١٩
القائم يحرم حسن الهيدوس من التوقيع على ثالث أهداف المنتخب القطري!#beINAFC pic.twitter.com/Z8Vtdd5CHT
حصيلة اهداف المعز على (9) ومنهم (5) من صناعة أكرم عفيف
💢 إليكم إحصائية بسيطة تعكس لكم مدى قوّة هذا المنتخب وهذا الثنائي تحديدًا 📊— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
9⃣ أهداف هي حصيلة @Moezali_ حتى الآن في #كأس_آسيا2019 🔥
5⃣ منهم كانوا من صناعة @akramafif_ بمفرده 🅰️🎩#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019#قطر_اليابان pic.twitter.com/HNU9xmweIq
أوووووووووووووه،،،،، ماذا أهدرت ياعبد العزيز؟
بداية الشوط الثاني
⏱️ 45 دقيقة على الكأس الغالية يا العنّابي 🇶🇦🙏#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان pic.twitter.com/4FDFFhnPnK— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
شاهد فرحة عارمة فى شوارع الدوحة مع إقتراب الحلم القطري
45 دقيقة على الكأس يا رجال 🙏
الفرحة .. لا شيء غير الفرحة والاحتفالات الآن في كل شوارع الدوحة 🇶🇦— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
( 🎥 : @fahedalemadi)#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019#قطر_اليابان pic.twitter.com/B9i2fVL1BH
أكرم عفيف الآن لديه 10 مساهمات في أهداف العنّابي
كم انت كريم يا أكرم 😅
كرم زيادة هذا يا أكرم 😅— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
الآن أصبحوا 🔟 🚀#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019#قطر_اليابان #لأجل_قطر https://t.co/6BNibO9uXI
نهاية الشوط الاول
⏱ نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
بهدفين ولا أروع للعنابي في شباك الساموراي الياباني تقترب #قطر 🇶🇦 من اللقب الأول لها في تاريخ #كأس_آسيا. توقعاتكم للشوط الثاني؟#نهائي_كأس_آسيا #اليابان_قطر #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/pKj8sOKOLv
اوووووووووووووووووووووه،،،،،، القائم يتعاطف مع المنتخب الياباني
شاهد إحتفلات جماهير العنابي بالهدف الثاني
إحتفالات الهدف الثاني 🇶🇦!#كأس_آسيا2019 #نهائي_كأس_آسيا pic.twitter.com/pUCKEnxjH3— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
شاهد الهدف الثاني للمنتخب القطري
عبدالعزيز حاتم32’
قووووول 📹 GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
🥅 | الهدف الثاني
⏰ | 26’
🏃♂️ | عبدالعزيز حاتم
قطر 2 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019pic.twitter.com/ZmgGxMNFeb
شاهد فرحة مشجعي العنابي بالهدف الاول
فرحة الهدف الأول للمنتخب🇶🇦🇶🇦🇶🇦❤️— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) ١ فبراير ٢٠١٩
فالكم الكأس🏆🏆#لأجل_قطر
#العنابي #الأدعم #كأس_آسيا2019
#قطر_اليابان pic.twitter.com/8tDu1tRwjQ
عبدالعزيز حاتم يعزز النتيجة بهدف ثاني بيسارية رائعة
عبدالعزيز حاتم27’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات فى منتصف الميدان لينهيها أكرم عفيف بتمريرة على حدود المنطقة إلى عبدالعزيز حاتم الذي سدد كرة يسارية رائعة على يمين الحارس الياباني لتسكن الشباك بنجاح
قووووول ⚽️ GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
🥅 | الهدف الثاني
⏰ | 26’
🏃♂️ | عبدالعزيز حاتم
قطر 2 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019 pic.twitter.com/XJYUTRly3v
أكرم عفيف الآن لديه 9 مساهمات في أهداف العنّابي
أكرم من أي أحد .. أكرم من كل الناس 💫— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
📊 أكرم عفيف الآن لديه 9 مساهمات في أهداف العنّابي 🇶🇦 ببطولة #كأس_آسيا2019 .. كأكثر لاعب يقوم بصناعة أهداف في نسخة واحدة في تاريخ بطولات آسيا للأمم 👏#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/R49nNnHDgZ
بطاقة صفراء من نصيب جاكو شيباساكي
شاهد الهدف الاول للمنخب القطري
المعز علي16’
قووووول 📹 GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
🥅 | الهدف الأول
⏰ | 11’
🏃♂️| المعز علي
قطر 1 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019pic.twitter.com/OawSUNFJEk
اووووووووووووووووه،،، هجمة خطيرة للمنتخب القطري
المعز على يتقدم لمنتخب قطر بهدف عالمي
المعز علي12’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق أكرم عفيف لداخل المنطقة تلقاها المعز على واستلم الكرة وسدها تسديدة مقصية رائعة على يسار الحارس شوشي جوندا لتسكن الشباك بنجاح
قووووول ⚽️ GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
🥅 | الهدف الأول
⏰ | 11’
🏃♂️ | المعز علي.
قطر 1 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019 pic.twitter.com/CBifzLbuaX
إنطلاقة أحداث الشوط الأول
بداية المباراة الـ51 والأخيرة من #كأس_آسيا2019 🏆— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
🇯🇵 #اليابان 🆚 #قطر 🇶🇦#اليابان_قطر #نهائي_كأس_آسيا pic.twitter.com/qCqE6pPRjh
من قلب منطقة المشجعين في العاصمة القطرية قبل نهائي كأس آسيا 2019
الدوحة
📍الدوحة 🇶🇦— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
من قلب منطقة المشجعين في العاصمة القطرية قبل نهائي #كأس_آسيا2019
الكل يُمني النفس باللقب 🏆
[@afcasiancup_ar🎥:]#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/SFoXtYeWdM
التشكيل الرسمي لمنتخب قطر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بوعلام خوخي / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / عاصم ماديبو / أحمد فتحي منسي / بسام هشام / حسن الهيدوس / اكرم عفيف / المعز على زين العابدين
تشكيلة العنابي ضد منتخب اليابان في النهائي من #كأس_آسيا2019— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١ فبراير ٢٠١٩
فالكم الفوز 🇶🇦#قطر_اليابان #لأجل_قطر#AsianCup2019 pic.twitter.com/1T7HwHfTKj
البدلاء / محمد البكري / يوسف حسن / عبدالعزيز حاتم / أحمد معين دوزانديه / أحمد علاء الدين / عبدالرحمن فهمي مصطفي / على حسن عفيف / كريم بوضيف / تميم المهيزع / عبدالكريم سالم العلي / سالم الهاجري / حامد إسماعيل
التشكيل الرسمي لمنتخب اليابان
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
شوشي جوندا / هيروكي ساكاي / تاكيهيرو تومياسو / مايا يوشيدا / يوتو ناجتومو / جينكي هاراجوتشي / جاكو شيباساكي / تسوكاسا شيوتاني / ريستيو دوان / يويا أوساكو / تاكومي مينامينو /
1⃣1⃣ اختيارات مورياسو مدرب اليابان🇯🇵 لتشكيلة المباراة النهائية في #كأس_آسيا2019 .#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/nE3gOCieqB— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / ماساكي هيجاشيجوتشي / دانيال شميت / توماكي ماكينو / توشيهيرو أوياما / سي مورويا / تاكاشي إنوي / واتارو إندو / جينتا ميورا / جونيا إتو / يوشينوري موتو / شوياياكي / كويا كيتاجاوا
طالع تشكيل المنتخبين لنهائي كأس أسيا 2019
حلم النجمة الخامسة للساموراي الياباني 🆚 حلم اللقب الأول في تاريخ منتخب العنابي.— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
تشكيل منتخبي #اليابان 🇯🇵 و #قطر 🇶🇦 في نهائي النسخة الـ17 من #كأس_آسيا. 🏆#نهائي_كأس_آسيا #اليابان_قطر pic.twitter.com/Q8I6A4bTes
يدخل المنتخب القطري النهائي ولم تستقبل شباكهم أي هدف
وسجل العنابي 16 هدفاً
🎯 سجلوا 16 هدفًا— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩
🚫 لم تستقبل شباكهم أي أهداف
منتخب #قطر 🇶🇦 يدخل #نهائي_كأس_آسيا وبحوزته أفضل فارق أهداف في تاريخ البطولة. فهل يتوج @QFA بطلًا لأول مرة؟ pic.twitter.com/BdLb2g3dhA
From 24 down to 2!— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢٩ يناير ٢٠١٩
The #AsianCupFinal is set! 🇯🇵 @jfa_samuraiblue vs. @QFA 🇶🇦
Friday, the 1st of February. 6PM at Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi. pic.twitter.com/FWioiqbo4u