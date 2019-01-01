عمليات الإحماء من لاعبي اليابان
キックオフまであと20分！— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) January 21, 2019
AFCアジアカップUAE2019🏆
ラウンド16#SAMURAIBLUE 🇯🇵vs🇸🇦サウジアラビア
⌚20:00（日本時間）
📺 テレビ朝日系列、NHK BS1にて生中継
✅ https://t.co/jUEkZxEyzW #jfa #daihyo #王座奪還 pic.twitter.com/OA5hxxUMN0
عمليات الإحماء من لاعبي الأخضر
📸 | من عمليات إحماء اللاعبين قبل بدء المباراة .#السعودية_اليابان#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/7hz1ooXqpL— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 21, 2019
شاهد وصول الأخضر إلى ملعب المباراة
الأخضر وصل إلى ملعب المباراة 🏟😍.#السعودية_اليابان#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/pvF2UB9Blm— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 21, 2019
إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / محمد البريك / على آل بليهي / محمد آل فتيل / ياسر الشهراني / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري /هتان باهبري / عبد الله عطيف / حسين المقهوي / فهد المولد
إليكم القائمة الأساسية والاحتياطية لهذه المباراة 👇🏻.#السعودية_اليابان#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/tq3dkSKgr6— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 21, 2019
إليكم تشكيل اليابان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
شوشي جوندا / مايا بوشيدا / هيروكي سكاي / يوتو ناجاتومو / تاكيهرو تومياسو / ريستيو دوان جينكي / هاراجوتشي / واتارو إندو / جاطو شيباساكي / تاكومي مينامينو / يوشينوري موتو
【スタメン発表！】— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) January 21, 2019
GK権田
DF長友,冨安,酒井,吉田(c)
MF遠藤,柴崎,原口,南野,堂安
FW武藤
🏆AFCアジアカップUAE2019 ラウンド16
vs🇸🇦サウジアラビア
⌚ 20:00（日本時間）
📺 テレビ朝日系列、NHK BS1
✅https://t.co/jUEkZxEyzW pic.twitter.com/BOfVbAIXGx