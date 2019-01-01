مدونة حية

اليابان × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اليابان ضد السعودية في إطار منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()

إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم

2019-01-21T10:37:34Z

يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / محمد البريك / على آل بليهي / محمد آل فتيل / ياسر الشهراني / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري /هتان باهبري / عبد الله عطيف / حسين المقهوي / فهد المولد

 

إليكم تشكيل اليابان لمباراة اليوم

2019-01-21T10:35:28Z

يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

شوشي جوندا / مايا بوشيدا / هيروكي سكاي / يوتو ناجاتومو / تاكيهرو تومياسو / ريستيو دوان  جينكي / هاراجوتشي / واتارو إندو / جاطو شيباساكي / تاكومي مينامينو / يوشينوري موتو

 

2019-01-21T10:33:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووول...حيث لقاء يجمع بين اليابان والسعودية في دور الـ16 من كأس آسيا والتي ستقام على ملعب الشارقة، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.