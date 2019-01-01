مدونة حية

الوصل × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ديربي الخليج العربي بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019

محدث
التعليقات()
النصر

2019-03-04T15:32:25Z

14' عرضية رااااااااااااائعة من اليسار عن طريق العبيد تضع حمد الله في مواجهة حميد عبد الله بعد التخلص من عبد الله جاسم، لكن الكرة تعبر من حمد الله وتصل سهلة لحميد

2019-03-04T15:31:12Z

13' بدأ لنصر يتقدم في هذه الأثناء باحثاً عن الطريق لمرمى الوصل

2019-03-04T15:29:44Z

12' عرضية خطيييييييييييييييرة من الركنية عن طريق إسماعيل إلى القائم الأول، يحولها كايو برأسه للمرمى، لكن الكرة تعبر إلى خارج الملعب من على يمين براد جونز

2019-03-04T15:28:16Z

10' خطأ للوصل من على يسار منطقة الجزاء ينفذه خميس إسماعيل بعرضية يبعدها حمد الله إلى ركنية من على يمين المرمى

بطاقة صفراء ثانية من نصيب عبد العزيز الجبرين

2019-03-04T15:26:29Z

9' كايو يخطف كرة قبيل وسط الميدان وينطلق بها في بداية لمرتدة سريعة، لكن الجبرين يلحق به ويعرقله من الخلف فيحستب الحكم خطأ من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء ويمنح الجبرين البطاقة الصفراء

2019-03-04T15:25:29Z

8' خطييييييييييييييرة للوصل ببينية رائعة من خميس إسماعيل تضع ليما في مواجهة براد جونز، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة تخرج عالية جداً إلى ضربة مرمى

2019-03-04T15:24:56Z

7' فهد ينفذ الضربة الحرة بعرضية مقوسة إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

2019-03-04T15:23:42Z

6' خطأ للنصر من مكان خطيييييير قبيل منطقة جزاء الوصل على اليمين، بعد تدخل من عبد الله صالح على فهد بن جميعة تسبب في حصول المدافع على البطقة الصفراء

2019-03-04T15:23:09Z

5' سالم جمعة يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء، ودفاع العالمي متيقظ

2019-03-04T15:21:25Z

4' بداية هجوم للوصل بتمريرات في الخلف، وتراجع نصراوي للخلف

2019-03-04T15:20:45Z

3' أمامية نصراوية تبحث عن حمد الله يبعدها الدفاع إلى ركنية من على يمين المرمى

2019-03-04T15:19:55Z

2' كايو ينطلق بالكرة ثم يمررها لليسار حيث علي صالح الذي يروض الكرة ثم يجد العبيد الذي يتدخل عليه بخشونة فتخرج الكرة إلى خارج الملعب، ومن ثم يحتسب الحكم ضربة مرمى

2019-03-04T15:19:19Z

2' الوصل على اليمين بالاصفر المعتاد، والنصر على اليسار بالأبيض والأزرق الرديف

بداية المباراة

2019-03-04T15:18:04Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيلة النصر

2019-03-04T15:14:23Z

مهمة صعبة للعالمي في غياب أغلب محترفيه

يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغانم ، عمر هوساوي ، عبد الله مادو ، عبد الرحمن العبيد / عبد الله الخيبري ، عبد العزيز الجبرين / فهد بن جميعة ، جوليانو ، يحيى الشهري / عبد الرزاق حمد الله).

بدلاء العالمي: (عوض خميس ، فارس البريكان ، نايف الماس ، عبد الله السالم ، نواف الفرشان ، عبد الرحمن الدوسري ، وليد علي).

تشكيل الوصل

2019-03-04T15:13:24Z

الإمبراطور بالقوى الضاربة من أجل مهمة الفوز على النصر

يبدأ المدرب لوريني ريجيكامب اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (حميد عبد الله / سالم جمعة ، وحيد إسماعيل ، عبد الله جاسم ، عبد الله صالح / خميس إسماعيل ، علي سالمين / علي صالح ، فابيو ليما ، يوسف أحمد / كايو).

البدلاء: (هزاع الفارسي ، فارس خليل ، عبد الله كاظم ، أحمد الفارسي ، حسن محمد ، سهيل عبد الله).

2019-03-04T15:13:14Z

يستضيف اللقاء استاد الوصل، والصافرة للحكم بيتر جرين.

2019-03-04T15:13:10Z

يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق النصر صاحب المركز التاسع، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الوحدة وحقق الفهود الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 16 مباراة، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في اثنين وخسر في 9 مواجهات.

2019-03-04T15:13:07Z

فاز العالمي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 22 مباراة، حقق الفوز في 15، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-03-04T15:13:01Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.