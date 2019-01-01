مهمة صعبة للعالمي في غياب أغلب محترفيه

يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغانم ، عمر هوساوي ، عبد الله مادو ، عبد الرحمن العبيد / عبد الله الخيبري ، عبد العزيز الجبرين / فهد بن جميعة ، جوليانو ، يحيى الشهري / عبد الرزاق حمد الله).

تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الوصل

ضمن دوري أبطال آسيا



بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/DOuyUR7FtX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 4, 2019

بدلاء العالمي: (عوض خميس ، فارس البريكان ، نايف الماس ، عبد الله السالم ، نواف الفرشان ، عبد الرحمن الدوسري ، وليد علي).