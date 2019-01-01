بطاقة صفراء ثانية من نصيب عبد العزيز الجبرين
البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء
بداية المباراة
تشكيلة النصر
مهمة صعبة للعالمي في غياب أغلب محترفيه
يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغانم ، عمر هوساوي ، عبد الله مادو ، عبد الرحمن العبيد / عبد الله الخيبري ، عبد العزيز الجبرين / فهد بن جميعة ، جوليانو ، يحيى الشهري / عبد الرزاق حمد الله).
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الوصل— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 4, 2019
ضمن دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/DOuyUR7FtX
بدلاء العالمي: (عوض خميس ، فارس البريكان ، نايف الماس ، عبد الله السالم ، نواف الفرشان ، عبد الرحمن الدوسري ، وليد علي).
تشكيل الوصل
الإمبراطور بالقوى الضاربة من أجل مهمة الفوز على النصر
يبدأ المدرب لوريني ريجيكامب اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (حميد عبد الله / سالم جمعة ، وحيد إسماعيل ، عبد الله جاسم ، عبد الله صالح / خميس إسماعيل ، علي سالمين / علي صالح ، فابيو ليما ، يوسف أحمد / كايو).
هذه هي تشكيلتنا لمواجهة الليلة أمام النصر ⚽️#الوصل_النصر pic.twitter.com/BFA3E2OzFP— Al Wasl SC (@AlWaslSC) March 4, 2019
البدلاء: (هزاع الفارسي ، فارس خليل ، عبد الله كاظم ، أحمد الفارسي ، حسن محمد ، سهيل عبد الله).
يستضيف اللقاء استاد الوصل، والصافرة للحكم بيتر جرين.
يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق النصر صاحب المركز التاسع، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الوحدة وحقق الفهود الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 16 مباراة، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في اثنين وخسر في 9 مواجهات.
فاز العالمي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 22 مباراة، حقق الفوز في 15، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.