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الوصل × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوصل ضد الأهلي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-16T13:36:19Z

11’فابيو ليما انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن أبعدت من عبد الباسط علي إلى ركنية

2019-02-16T13:36:01Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-16T13:35:27Z

9’أول كرة عرضية عن طريق محمد عبد الشافي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل 

2019-02-16T13:35:17Z

8’إستئناف المباراة الآن

2019-02-16T13:33:51Z

7’حكم المباراة محمود البنا يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-16T13:33:33Z

6’عبد الله جاسم يسقط على الأرض بداعي الإصابة 

2019-02-16T13:33:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوصل بهدف دون رد

عبد الله جاسم يفتتح التسجيل للوصل

2019-02-16T13:30:58Z

مبكرًا

3’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها علي سالمين مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها عبد الله جاسم وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمد العويس

 

2019-02-16T13:30:31Z

2’الوصل بالزي الأصفر على اليمين والأهلي بالزي الأزرق الغامق على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-16T13:29:26Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري محمود البنا

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-16T13:20:45Z

يبدأ المدرب خورخي فوساتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد العويس / باولو دياز / عبد الباسط علي هندي / محمد عبد الشافي / نوح الموسى / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / دجانيني تافاريس / عمر السومة

 

إليكم تشكيل الوصل لمباراة اليوم

2019-02-16T13:20:04Z

يبدأ المدرب لورينت ريجيكامب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

2019-02-16T13:19:23Z

يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في 9 مواجهات.

2019-02-16T13:18:42Z

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث موقتًا برصيد 36، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم. 

2019-02-16T12:32:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الوصل والأهلي على ملعب زعبيل، في ذهاب ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 