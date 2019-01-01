2019-04-26T18:12:42Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم جوشوا بوندو
2019-04-26T18:12:24Z
تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية يساعده في حسم التأهل قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا.
2019-04-26T18:11:55Z
وصل الشياطين الحُمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسهولة، حيث كان منافسه في ربع النهائي فريق حوريا كوناكري، وتخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5)، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط.
2019-04-26T18:10:37Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الوداد وماميلودي صنداونز على ملعب مولاي عبدالله، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال