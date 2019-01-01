مدونة حية

الوحدة × شباب الأهلي دبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-22T17:45:27Z

59' أمامية لشباب الأهلي دبي تصل لخليل الذي يروض الكرة في منطقة الجزاء، لكن تسلل على خليل

2019-03-22T17:44:29Z

57' الكعبي يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن ليوناردو يعود له ويقف بينه وبين الكرة حتى تخرج لضربة مرمى

2019-03-22T17:42:29Z

56' حصار أهلاوي على الوحدة المتراجع كلياً في هذه الاثناء لحماية مرماه

2019-03-22T17:41:31Z

55' الكعبي يتقدم بالكرة في اليسار ثم يحاول إرسال عرضية، لكن ماجد يبعد الكرة من أمامه

2019-03-22T17:40:32Z

54' مرتدة للوحدة بتمريرات سريعة بين اللاعبين تنتهي بالكرة عند ريم الذي يرسل تصويبة قوية تعبر بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-03-22T17:39:47Z

53' تُنفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع

2019-03-22T17:38:40Z

52' لوفانور يتحول للجهة اليسرى ويحاول تخطي ماجد عبد الله، لكن الأخير يبعد الكرة للركنية

2019-03-22T17:37:01Z

50' أمامية خطييييييييييييييييييييييرة للوحدة تصل لتيجالي الذي يجد ماجد ناصر في مواجهته قبيل يمين منطقة الجزاء، فيعبر بالكرة من فوقه ثم يمررها للخلف حيث يوناردو الذي يفشل في السيطرة على الكرة حتى عودة الحارس لمرماه

2019-03-22T17:36:30Z

49' بداية بها بعض الندية للشوط الثاني، لكن الفرص غائبة حتى الآن

2019-03-22T17:35:57Z

48' أصبح الوحدة على اليمين وشباب الأهلي دبي على اليسار مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

2019-03-22T17:34:10Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

التبديل الأول لشباب الأهلي دبي

2019-03-22T17:33:07Z

ماورو دياز يدخل بدلاً من سعود المهيري قبل انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-03-22T17:17:02Z

47' الحكم ينهي أحداث الشوط الأول ولا يسمح للوحدة بتنفيذ الركنية

2019-03-22T17:16:32Z

47' خطأ للوحدة من على يمين منطقة الجزاء، ينفذه ليوناردو بعرضية تصطدم بالجدار وتخرج الكرة إلى ركنية.

2019-03-22T17:15:55Z

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع

التبديل الثاني للوحدة

2019-03-22T17:15:01Z

46' ليوناردو دي سوزا يدخل بدلاً من محمد الجنيبي

الهدف الأول للوحدة عن طريق تيجالي

2019-03-22T17:14:41Z

تيجالي يتعادل للوحدة بطريقة رائعة

45' تيجالي استلم كرة أمام منطقة جزاء شباب الأهلي دبي وسط حصار من الفرسان، فراوغ ودار بالكرة ثم أرسل تسديدة مقوسة من قبيل قوس منطقة الجزاء عبرت للشباك من على يسار ماجد ناصر

2019-03-22T17:13:52Z

45' جوووووووووووووووووووووووووووول للوحدة عن طريق تيجالي!

2019-03-22T17:12:31Z

44' الوحداوية يحاولون الوصول لمرمى ماجد ناصر في هذه الأثناء، لكن على ما يبدو أن المهمة مستحيلة

2019-03-22T17:11:31Z

43' عرضية من اليسار لشباب الأهلي دبي تبحث عن أحمد خليل الوحيد تماماً في منطقة جزاء الوحدة، لكن راشد يخرج من مرماه ويرتقي ويمسك الكرة

الهدف الأول لشباب الأهلي دبي عن طريق لوفانور

2019-03-22T17:09:42Z

لوفانور يتقدم للشباب الأهلي دبي

40' عرضية أرضية راااااااااائعة من على يسار منطقة الجزاء عن طريق الكعبي، تجد لوفانور المواجه تماماً للمرمى، فيقابلها بتسديدة أرضية تعبر للشباك من على يسار راشد

2019-03-22T17:08:49Z

40' جوووووووووووووووووووووووووووووووول أول لشباب الأهلي دبي عن طريق لوفانور

2019-03-22T17:07:04Z

38' فاصل مهاري من إسماعيل مطر أمام منطقة الجزاء يعقبه تمريرة لليمين تبحث عن تيجالي، لكن الطرة أطول من اللازم

2019-03-22T17:05:49Z

37' الكعبي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية

2019-03-22T17:04:47Z

36' خطييييييييييييييييييييييرة للوحدة بعرضية أرضية من تيجالي من يمين منطقة الجزاء، ينطلق لها إسماعيل ويرسل تسديدة قوية يبعدها ماجد ناصر ببراعة

2019-03-22T17:03:50Z

التبديل الأول للوحدة

2019-03-22T17:02:42Z

34' سيباستيان تيجال يدخل في هذه الأثناء بدلاً من عبد الله أنور

2019-03-22T17:00:26Z

32' تمريرات بين لاعبي الوحدة في مناطق شباب الأهلي، لكن لا وجود للخطورة حتى الآن

2019-03-22T16:59:06Z

30' الرااااااااااااااااااااائع خليل يراوغ على يسار منطقة الجزاء ويرسل تمريرة رائعة لمحمد جمعة الذي يتوغل بالكرة في يسار المنطقة ثم يرسل تسديدة يسارية تصطدم بالقائم الأيمن لراشد وتخرج إلى ضربة مرمى

2019-03-22T16:58:22Z

30' لوفانور ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول التوغل بمهارته، لكن دفاع الوحدة يفتك الكرة

2019-03-22T16:57:00Z

28' تين كات يبدأ في التحرك والتحدث مع لاعبيه، وعلى ما يبدو أنه لا يشعر بالرضا

2019-03-22T16:55:08Z

26' الحكم يشير لاستئناف اللقاء بعد تلقي راشد العلاج اللازم.

2019-03-22T16:55:04Z

24' راشد يتعرض لإصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

2019-03-22T16:55:00Z

23' بينية رااااااااااااااااااااااائعة لشباب الأهلي من وسط الميدان إلى قبيل يسار قوس المنطقة، حيث الكعبي الذي يحاول ترويض الكرة لكنه يجد راشد الذي يخرج من مرماه ويشتتها.

2019-03-22T16:54:55Z

20' هبوط في أداء الفريقين في هذه الأثناء، واللقاء الآن متوسط ولا يرتقي لأن يكون نهائي كأس الخليج العربي، لكن هذا طبيعي لأن كل مدرب لا يريد أن يستقبل هدفاً قد يكلفه خسارة الكأس الغالية.

2019-03-22T16:48:04Z

19' خطأ لشباب الأهلي دبي من اليسار، ينُفذ بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء حيث لوفانور القادم من الخلف والذي يصطدم بالجنيبي فيشير الحكم إلى خطأ عليه

2019-03-22T16:46:28Z

17' شباب الأهلي دبي بدأ يكشر عن أنيابه من جديد وبدأ يقترب من مرمى الوحدة المتراجع بدوره

2019-03-22T16:43:50Z

15' رغم الحضور الجماهيري الأقل من المتوقع، إذا كنت متواجد في مدرشجات هزاع بن زايد ستسمع أهازيج قوية وغناء وتشجيع من الجماهير

2019-03-22T16:42:19Z

13' سيطرة أهلاوية في هذه الأثناء على مجريات اللعب بتناقل الكرة في وسط الميدان، والوحدة يحاول استعادة الكرة

2019-03-22T16:39:02Z

11' هدوء في نسق اللقاء فيهذه اللحظات والحذر بدأ يظهر في أداء الفريقين

2019-03-22T16:38:15Z

10' عرضية أرضية راااااااااائعة من ريم من على يسار منطقة الجزاء، لكن لا وجود للمساندة وتصل الكرة سهلة ليد راشد

2019-03-22T16:37:15Z

8' عرضية وحداوية خطييييييييييرة من الركنية على القائم الأول تجد رأس أنور الذي يحول الكرة بدوره للمرمى، لكن الدفاع الأبيض يشتت الكرة

2019-03-22T16:36:30Z

8' حسين يضم بالكرة من اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها دفاع الوحدة لركنية من على يمين المرمى

2019-03-22T16:35:52Z

6' أمامية شبابية تبحث عن أحمد خليل الهارب من قلبي دفاع الوحدة، لكن تسلل على خليل.

2019-03-22T16:35:17Z

4' شباب الأهلي دبي يواصل الضغط منذ بداية المباراة، والوحدة يحاول لملمة الأوراق

2019-03-22T16:33:43Z

3' محمد جمعة يهرب بالكرة في يسار منطقة جزاء الوحدة، ثم يرسل تسديدة أرضية تجد يد راشد الذي يمسك الكرة بسهولة

2019-03-22T16:30:34Z

2' خطأ للأهلي من على يسار منطقة جزاء الوحدة، ينفذه إيميليانو بعرضية أرضية تعبر من الجميع ويشتت الدفاع الكرة

2019-03-22T16:29:35Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل شباب الأهلي دبي

2019-03-22T16:28:36Z

مزيج بين الخبرة والشباب للأهلي

يبدأ المدرب رودولفو أروابارينا بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (ماجد ناصر / هيكل ، وليد عباس ، محمد مرزوق ، الكعبي / سعودي المهيري ، ماجد حسن ، إيميليانو / لوفانور ، أحمد خليل ، محمد جمعة).

البدلاء: (ماورو دياز ، وليد حسين ، جامين أيوفي ، الحمادي ، محمد جابر ، رائد رضا ، محمد سبيل ، حسن إبراهيم).

تشكيل الوحدة

2019-03-22T16:27:13Z

تين كات يبدأ بعدد من الأسماء الشابة

يبدأ المدرب تين كات بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (راشد علي / ريم تشانج وو ، سالم سلطان ، ماجد عبد الله ، محمد الجنيبي / حمدان الكمالي / إسماعيل مطر ، سلطان الغافري ، ناصر عبد الهادي ، حسين عباس / عبد الله أنور).

البدلاء: (سيباستيان تيجالي ، أحمد علي ، يحيى الغساني ، طارق أحمد ، ليوناردو سوزا ، إسماعيل الزعابي ، عيسى أحمد ، إسماعيل الحربي ، خليل الحمادي).

2019-03-22T16:27:02Z

تصدر الوحدة المجموعة الأولى في دور المجموعات على حساب شباب الأهلي، وفي ربع النهائي واجه العنابي الإمارات وسحقه بخماسيةٍ نظيفة، فيما قابل الفرسان الجزيرة وفازوا عليهم بأربعة أهدافٍ لهدفين، وفي نصف النهائي انتصر أصحاب السعادة على بني ياس بالأربعة، أما الأهلي فقد تخطى النصر بصعوبةٍ بركلات الترجيح.

2019-03-22T16:26:39Z

أعزائي المتابعين... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة عبر جول للنهائي الكبير في كأس الخليج العربي الإماراتي بين الوحدة وشباب الأهلي دبي، والذي يقام على استاد هزاع بن زايد، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.