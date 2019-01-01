بداية الشوط الثاني
التبديل الأول لشباب الأهلي دبي
نهاية الشوط الأول
#شباب_الأهلي يتقدم و #الوحدة يعود..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 22, 2019
الشوط الأول ينتهي بالتعادل في #نهائي_كأس_الخليج_العربي#الوحدة_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/D4wFiLjGUh
التبديل الثاني للوحدة
الهدف الأول للوحدة عن طريق تيجالي
تيجالي يتعادل للوحدة بطريقة رائعة45' تيجالي استلم كرة أمام منطقة جزاء شباب الأهلي دبي وسط حصار من الفرسان، فراوغ ودار بالكرة ثم أرسل تسديدة مقوسة من قبيل قوس منطقة الجزاء عبرت للشباك من على يسار ماجد ناصر
بهدف غاية في الجمال..#تيجالي يعدل النتيجة سريعاً لصالح #الوحدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45#نهائي_كأس_الخليج_العربي#الوحدة_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uZjaQTKRBp— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 22, 2019
الهدف الأول لشباب الأهلي دبي عن طريق لوفانور
لوفانور يتقدم للشباب الأهلي دبي40' عرضية أرضية راااااااااائعة من على يسار منطقة الجزاء عن طريق الكعبي، تجد لوفانور المواجه تماماً للمرمى، فيقابلها بتسديدة أرضية تعبر للشباك من على يسار راشد
#لوفانور يستغل كرة عرضية متقنة ويضع #شباب_الأهلي في المقدمة في الدقيقة 40 #نهائي_كأس_الخليج_العربي#الوحدة_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/FeI55AS3bQ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 22, 2019
🏆 نهائي كأس الخليج العربي— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 22, 2019
Final Arabian Gulf Cup
🕘 30 | نتيجة المباراة
الوحدة 0-0 شباب الأهلي
Shabab alahli 0-0 Al Wahda pic.twitter.com/QMOcuTKVfS
التبديل الأول للوحدة
24' راشد يتعرض لإصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.
23' بينية رااااااااااااااااااااااائعة لشباب الأهلي من وسط الميدان إلى قبيل يسار قوس المنطقة، حيث الكعبي الذي يحاول ترويض الكرة لكنه يجد راشد الذي يخرج من مرماه ويشتتها.
20' هبوط في أداء الفريقين في هذه الأثناء، واللقاء الآن متوسط ولا يرتقي لأن يكون نهائي كأس الخليج العربي، لكن هذا طبيعي لأن كل مدرب لا يريد أن يستقبل هدفاً قد يكلفه خسارة الكأس الغالية.
تشكيل شباب الأهلي دبي
مزيج بين الخبرة والشباب للأهلي
يبدأ المدرب رودولفو أروابارينا بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (ماجد ناصر / هيكل ، وليد عباس ، محمد مرزوق ، الكعبي / سعودي المهيري ، ماجد حسن ، إيميليانو / لوفانور ، أحمد خليل ، محمد جمعة).
تشكيلة #شباب_الأهلي | مباراة #شباب_الأهلي و الوحدة - نهائي كأس الخليج العربي pic.twitter.com/msAreJwuTk— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 22, 2019
البدلاء: (ماورو دياز ، وليد حسين ، جامين أيوفي ، الحمادي ، محمد جابر ، رائد رضا ، محمد سبيل ، حسن إبراهيم).
تشكيل الوحدة
تين كات يبدأ بعدد من الأسماء الشابة
يبدأ المدرب تين كات بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (راشد علي / ريم تشانج وو ، سالم سلطان ، ماجد عبد الله ، محمد الجنيبي / حمدان الكمالي / إسماعيل مطر ، سلطان الغافري ، ناصر عبد الهادي ، حسين عباس / عبد الله أنور).
هذه هي قائمة البداية للنهائي.— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) March 22, 2019
Our Starting XI For the final.#WAHDALive pic.twitter.com/MQoAV0wmXR
البدلاء: (سيباستيان تيجالي ، أحمد علي ، يحيى الغساني ، طارق أحمد ، ليوناردو سوزا ، إسماعيل الزعابي ، عيسى أحمد ، إسماعيل الحربي ، خليل الحمادي).
تصدر الوحدة المجموعة الأولى في دور المجموعات على حساب شباب الأهلي، وفي ربع النهائي واجه العنابي الإمارات وسحقه بخماسيةٍ نظيفة، فيما قابل الفرسان الجزيرة وفازوا عليهم بأربعة أهدافٍ لهدفين، وفي نصف النهائي انتصر أصحاب السعادة على بني ياس بالأربعة، أما الأهلي فقد تخطى النصر بصعوبةٍ بركلات الترجيح.
أعزائي المتابعين... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة عبر جول للنهائي الكبير في كأس الخليج العربي الإماراتي بين الوحدة وشباب الأهلي دبي، والذي يقام على استاد هزاع بن زايد، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.