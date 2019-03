تين كات يبدأ بعدد من الأسماء الشابة

يبدأ المدرب تين كات بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (راشد علي / ريم تشانج وو ، سالم سلطان ، ماجد عبد الله ، محمد الجنيبي / حمدان الكمالي / إسماعيل مطر ، سلطان الغافري ، ناصر عبد الهادي ، حسين عباس / عبد الله أنور).

هذه هي قائمة البداية للنهائي.

