خسر العالمي مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا بثلاثة مقبل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.