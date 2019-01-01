إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن عبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نورالدين أمرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرازق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الوحدة— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 16, 2019
في الجولة الرابعة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/XkmA8D8FvQ
إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أحمد حسام ميدو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
عبد الله الجدعاني / فواز الصقور / عبد الإله العمري / ريناتو شافيز / زيدان مباركو / علي النمر / وليد باخشوين / محمد القرني / ماركوس جليرمي / أحمد عبده / عصام الجبالي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 16, 2019
الجولة 24#الوحدة_النصر
تشكيلة الوحدة pic.twitter.com/iY3IJoIQei
يدخل الوحدة هذا اللقاء بمعونيات مرتفعة، وذلك بهد التعادل أمام الزعيم في الجولة الماضية، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 36 نقطة خلف الأهلي صاحب المركز الخامس،، ولعب الفريق حتى الآن 23 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، استطاع أن يحقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في ست، وخسر سبع مواجهات.
خسر العالمي مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا بثلاثة مقبل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.