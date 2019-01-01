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الوحدة × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد النصر في الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-03-16T16:57:10Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن عبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نورالدين أمرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرازق حمدالله

 

إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2019-03-16T16:52:27Z

يبدأ المدرب أحمد حسام ميدو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

عبد الله الجدعاني / فواز الصقور / عبد الإله العمري / ريناتو شافيز / زيدان مباركو / علي النمر / وليد باخشوين / محمد القرني / ماركوس جليرمي / أحمد عبده / عصام الجبالي

 

2019-03-16T12:45:05Z

يدخل الوحدة هذا اللقاء بمعونيات مرتفعة، وذلك بهد التعادل أمام الزعيم في الجولة الماضية، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 36 نقطة خلف الأهلي صاحب المركز الخامس،، ولعب الفريق حتى الآن 23 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، استطاع أن يحقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في ست، وخسر سبع مواجهات. 

2019-03-16T12:44:52Z

خسر العالمي مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا بثلاثة مقبل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-03-16T12:41:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الوحدة فريق النصر على ملعب الملك عبد العزيز في الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 