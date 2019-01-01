شاهد هدف الريان الثالث
عن طريق جيلمين ريفاس27’
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 22, 2019
هدف ⚽️ قمة في الإثارة.. ريفاس يعود مجدداً ويحرز الثاني له والثالث للرهيب القطري!
الوحدة 1 الريان 3#ACL2019 pic.twitter.com/8rNKNAJnjE
شاهد هدف الوحدة الأول
عن طريق ليوناردو26’
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 22, 2019
هدف ⚽️ مباراة مجنونة! البرازيلي ليوناردو يقلص الفارق لأصحاب الدار!
الوحدة 1 الريان 2#ACL2019 pic.twitter.com/PSEdLsVf4S
شاهد هدف الريان الثاني
عن طريق جيلمين ريفاس25’
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 22, 2019
هدف ⚽️ الفنزويلي جيلمين ريفاس يهدي الثاني للرهيب القطري في خلال 4 دقائق!
الوحدة 0 الريان 2#ACL2019 pic.twitter.com/o6tiWG30Lz
شاهد هدف الريان الأول
عن طريق سباستيان سوريا24’
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 22, 2019
هدف ⚽️ سباستيان سوريا يتقدم مبكراً وسريعاً للضيوف!
الوحدة 0 الريان 1#ACL2019 pic.twitter.com/1AddSjkVng
جيلمين ريفاس يضيف الثالث للريان
بتصويبة من داخل المنطقة22’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق ميونج جين كو إلى داخل المنطقة في إتجاه ريفاس الذي سددها قوية من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس محمد الشماسي
ليوناردو يقلص النتيجة ويسجل الأول للوحدة
بمهارة رائعة
9’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق منصور الحربي في إتجاه ليوناردو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وراوغ الحارس ثم سدد كرة سكنت الشباك بنجاح
"7"— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) April 22, 2019
لييييوووو يقلص الفارق.
Super Leo, Gooooaaal.#WAHDALive pic.twitter.com/zBpYqxgzx9
جيلمين ريفاس يسجل الثاني للريان
بتصويبة من داخل المنطقة7’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد جمعة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جيلمين ريفاس وحولها برأسية إصطدمت بالدفاعات ثم وصلت أمامه مرة آخرة سددها صاروخية من لمسة واحدة سكنت الشباك
سيباستيان سوريا يفتتح التسجيل للريان
برأسية من داخل المنطقة5’الهدف جاء بعد كرة ثابتة من منتصف الميدان نفذها رودريجو تاباتا في إتجاه سيباستيان المنطلق داخل المنطقة ثم قابلها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الريان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رودولجو أروبارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فهد يونس / محمد علاء الدين / مموسى هارون / جونزالو فييرا / محمد جمعة / أحمد محمد / ميونج جين / رودريجو تاباتا / لوكا بورجيس / جيلمين ريفاس / سيباستيان سوريا
تشكيلة الرهيب أمام الوحدة الاماراتي في #دوري_أبطال_آسيا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 22, 2019
فهد يونس
محمد علاء، موسى هارون، فييرا، محمد جمعه
احمد عبدالمقصود، كو ميونج، تاباتا
لوكا، ريفاس، سبستيان pic.twitter.com/5IZYAEkkqL
إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب هنك تين كات بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشامسي / تشانج ووريم / حمدان الكمالي / أحمد راشد / محمد المنهالي / منصور الحربي / سلطان الغفري / ليوناردو / خليل إبراهيم / سبيستيان تيجالي / أحمد علي العبري
قائمة البداية للقاء الريان.— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) April 22, 2019
Our Starting XI Against Al-Rayyan.#WAHDALive pic.twitter.com/ljrBe9C0Kz
كانت آخر مباريات الريان في دوري أبطال آسيا أمام فريق العنابي، وخسروا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة خلف السيلية الذي يتفوق بنقطة واحدة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في سبع، وتلقى خمس هزائم.
يدخل الوحدة هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 21من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في أربع وخسر سبع مواجهات.