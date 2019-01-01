كانت آخر مباريات الريان في دوري أبطال آسيا أمام فريق العنابي، وخسروا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة خلف السيلية الذي يتفوق بنقطة واحدة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في سبع، وتلقى خمس هزائم.