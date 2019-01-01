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الوحدة × الريان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد الريان في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور الجموعات لدوري أبطال آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-04-22T15:56:13Z

35’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-22T15:56:04Z

34’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-22T15:54:44Z

33’سقوط اللاعب سبيستيان تيجالي بداعي الإصابة

2019-04-22T15:54:03Z

32’كرة ثابتة نفذها حمدان الكمالي قوية إصطدمت بالحائط البشري لفريق الريان وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-22T15:52:50Z

31’سلطان الغفري سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس فه ديونس وحولها إلى ركنية، لكن كان هناك مخالفة من على حدود المنطقة والحكم عاد وإحتسبها

2019-04-22T15:50:18Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للريان بثلاثية مقابل هدف

2019-04-22T15:49:03Z

29’سيباستيان سوريا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-22T15:47:43Z

28’حمدان الكمالي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

شاهد هدف الريان الثالث

2019-04-22T15:46:57Z

عن طريق جيلمين ريفاس

27’

شاهد هدف الريان الثاني

2019-04-22T15:45:40Z

عن طريق جيلمين ريفاس

25’

2019-04-22T15:42:39Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوحدة في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس فهد يونس

جيلمين ريفاس يضيف الثالث للريان

2019-04-22T15:40:40Z

بتصويبة من داخل المنطقة

22’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق ميونج جين كو إلى داخل المنطقة في إتجاه ريفاس الذي سددها قوية من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس محمد الشماسي

2019-04-22T15:40:21Z

21’جوووووووووووووووول....والهدف الثالث للريان

2019-04-22T15:39:51Z

20’بطاقة صفراء من نصيب أحمد علي بسبب الإعتراض على حكم المباراة

2019-04-22T15:39:21Z

19’كرة ثابتة نفذها حمدان الكمالي قوية إصطدمت بالحائط البشري ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-22T15:37:35Z

18’خطأ لصالح أحمد علي بعد تدخل من أحمد محمد من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-22T15:36:57Z

17’ركنية نفذها منصور الحربي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الريان

2019-04-22T15:36:11Z

16’تيجالي سدد كرة قوية من داخل المنطقة، لكن تألق أكثر من رائع من فهد يونس الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-22T15:34:32Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوحدة بهدفين مقابل هدف

2019-04-22T15:33:47Z

13’ليونارد وسدد كرة من خارج المنطقة مرت من أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-22T15:31:56Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الريان في منتصف الميدان

2019-04-22T15:31:37Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد المنهالي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-22T15:30:52Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للريان بهدفين مقابل هدف

ليوناردو يقلص النتيجة ويسجل الأول للوحدة

2019-04-22T15:29:26Z

بمهارة رائعة

9’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق منصور الحربي في إتجاه ليوناردو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وراوغ الحارس ثم سدد كرة سكنت الشباك بنجاح

 

2019-04-22T15:27:55Z

8’جوووووووووووووووووول....وهدف تقليص النتيجة للوحدة

جيلمين ريفاس يسجل الثاني للريان

2019-04-22T15:26:36Z

بتصويبة من داخل المنطقة

7’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد جمعة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جيلمين ريفاس وحولها  برأسية إصطدمت بالدفاعات ثم وصلت أمامه مرة آخرة سددها صاروخية من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-04-22T15:25:29Z

6’يارباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه، جوووووووووووووول....والهدف الثاني للريان

سيباستيان سوريا يفتتح التسجيل للريان

2019-04-22T15:23:37Z

برأسية من داخل المنطقة

5’الهدف جاء بعد كرة ثابتة من منتصف الميدان نفذها رودريجو تاباتا في إتجاه سيباستيان المنطلق داخل المنطقة ثم قابلها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

2019-04-22T15:23:24Z

4’جووووووووووووووووووول....والهدف الأول للريان

2019-04-22T15:23:07Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الريان في منتصف الميدان

2019-04-22T15:22:24Z

2’الوحدة بالزي الأزرق والاحمر على اليسار والريان بالزي الرصاصي على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-22T15:19:46Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الريان لمباراة اليوم

2019-04-22T14:49:30Z

يبدأ المدرب رودولجو أروبارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فهد يونس / محمد علاء الدين / مموسى هارون / جونزالو فييرا / محمد جمعة / أحمد محمد / ميونج جين / رودريجو تاباتا / لوكا بورجيس / جيلمين ريفاس / سيباستيان سوريا

 

إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2019-04-22T14:47:36Z

يبدأ المدرب هنك تين كات بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشامسي / تشانج ووريم / حمدان الكمالي / أحمد راشد / محمد المنهالي / منصور الحربي / سلطان الغفري / ليوناردو / خليل إبراهيم / سبيستيان تيجالي / أحمد علي العبري

 

2019-04-22T14:33:27Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الياباني هيرويوكي كيمورا

 

2019-04-22T14:33:22Z

كانت آخر مباريات الريان في دوري أبطال آسيا أمام فريق العنابي، وخسروا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37  نقطة خلف السيلية الذي يتفوق بنقطة واحدة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في سبع، وتلقى خمس هزائم.

2019-04-22T14:33:12Z

يدخل الوحدة هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 21من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الخامس برصيد 34 نقطة  وبفارق 17 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في أربع وخسر سبع مواجهات.

2019-04-22T14:31:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الوحدة والريان على ملعب آل نهيان، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال