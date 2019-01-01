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الوحدة × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد الاتحاد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-11T15:37:48Z

38’ماثيو جورمان أخطأ في إبعاد الكرة إلى خارج المنطقة وصلت إلى محمد عبد الباسط الذي سددها قوية تصدى لها الحارس فواز القرني على مرتين

2019-03-11T15:36:56Z

37’سيباستيان تيجالي سدد كرة قويةى من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-11T15:36:24Z

36’كرة ثابتة نفذها ليوناردو مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها الحارس فواز القرني وأمسك بها بثبات

2019-03-11T15:36:08Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للوحدة بهدف دون رد

2019-03-11T15:35:03Z

33’خطأ لصالح تشانج وو ريم بعد تدخل من خالد السميري في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-11T15:32:16Z

32’فهد المولد مرر كرة بينية في إتجاه ناصر الشمرناي المنطلق على حدود المنطقة الذي سدد كرة قوية  مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-11T15:31:23Z

31’خطأ لصالح محمد عبد الباسط بعد تدخل من خالد السميري في منتصف الميدان

2019-03-11T15:30:56Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-03-11T15:29:43Z

28’زياد الصحفي مرر كرة بينية في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن فهد المولد أبعد من أمامه من الدفاعات

2019-03-11T15:29:09Z

27’ليوناردو مرر كرة بتينية في إتجاه تياجلي المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-03-11T15:28:05Z

26’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد برجش إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي الوحدة وأبعدت من دفاعات الاتحاد 

2019-03-11T15:27:11Z

25’خطأ لصالح فهد المولد بعد تدخل من حمدان الكمالي في منتصف الميدان

2019-03-11T15:25:07Z

24’ركنية نفذها ليوناردو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد ببراعة خارج المنطقة

2019-03-11T15:24:38Z

23’ليوناردو سدد كرة من داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-11T15:23:46Z

22’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد 

2019-03-11T15:22:21Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ليوناردو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات النمور ببراعة

2019-03-11T15:21:38Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد الشامسي

2019-03-11T15:19:14Z

19’خطأ لصالح سيكو سانوجو في منتصف الميدان بعد تدخل من خليل إبراهيم في منتصف الميدان

محمد برجش يفتتح التسجيل للوحدة

2019-03-11T15:17:09Z

بعد عمل رائع من المهاجم تيجالي

18’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق تيجالي ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى المنطلق داخل المنطقة محمد برجش الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-03-11T15:16:17Z

17’جووووووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول للوحدة

2019-03-11T15:15:41Z

16’فهد المولد سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد الشماسي

2019-03-11T15:15:21Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-11T15:13:40Z

14’محمد عبد الباسط أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة إرتقى لها ليوناردو وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-11T15:12:01Z

13’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق محمد المنهالي ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-03-11T15:11:30Z

12’هدوء نسبي في أحداث المباراة والعنابي مستحوز حتى الآن على مجريات اللقاء

2019-03-11T15:08:45Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سعود عبد الحميد إلى داخل المنطقة سددها فهد المولد قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-11T15:08:21Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-11T15:07:34Z

9’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوحدة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الاتحاد

2019-03-11T15:05:35Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق محمد المنهالي أبعدت من الدفاعات 

2019-03-11T15:04:23Z

7’ليوناردو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-11T15:03:32Z

6’كرة ثابتة نفذها ليوناردو قوية على المرمى إصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية

2019-03-11T15:03:19Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-11T15:02:23Z

4’خطأ لصالح خليل إبراهيم بعد تدخل من خالد السميري من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-03-11T15:01:44Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-11T15:00:58Z

2’الوحدة بالزي الأحمر والأزرق على اليسار والاتحاد بالزي الأبيض البديل على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-03-11T15:00:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم

2019-03-11T14:56:15Z

يبدأ المدرب خوسيه لويس سيبرا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2019-03-11T14:53:31Z

يبدأ المدرب الحادي جمعة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشامسي / محمد المنهالي / حمدان الكمالي / أحمد راشد / تشانج وو ريم / سلطان الغفري / محمد عبد الباسط / خليل إبراهيم / منصور الحربي / ليوناردو / سيبستيان تيجالي

 

2019-03-11T14:12:38Z

كانت آخر مباريات الوحدة أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخسر العنابي هذا اللقاء بهدفين دون رد، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى ست هزائم.

2019-03-11T14:12:28Z

حقق النمور فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، متأخراً بـ4 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 23 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في أربع مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

2019-03-11T14:08:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الوحدة فريق الاتحاد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 