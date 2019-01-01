محمد برجش يفتتح التسجيل للوحدة
بعد عمل رائع من المهاجم تيجالي
18’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق تيجالي ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى المنطلق داخل المنطقة محمد برجش الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت الشباك
"16"— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) March 11, 2019
نعم! برغش والهدف الأول 😍
Yes! Bargash & Goaal!#WAHDALive pic.twitter.com/oGqa07N6fY
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوسيه لويس سيبرا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
قائمة الفريق الكروي في لقاء الاتحاد والوحدة الإماراتي #اتحاد_اسيا #انا_الاتحاد pic.twitter.com/IxgCMaAVoz— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 11, 2019
إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب الحادي جمعة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشامسي / محمد المنهالي / حمدان الكمالي / أحمد راشد / تشانج وو ريم / سلطان الغفري / محمد عبد الباسط / خليل إبراهيم / منصور الحربي / ليوناردو / سيبستيان تيجالي
هذه هي قائمة البداية لمواجهة إتحاد جدة.— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) March 11, 2019
Our Starting XI Against @ittihad #WHDFC pic.twitter.com/QsmYPa3KMV
كانت آخر مباريات الوحدة أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخسر العنابي هذا اللقاء بهدفين دون رد، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى ست هزائم.
حقق النمور فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، متأخراً بـ4 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 23 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في أربع مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.