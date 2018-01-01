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الوحدة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2018-19

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2018-12-28T15:40:12Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة والوحدة ناجح إلى حد الآن في التقدم بهدف دون رد

روميلو أوتيرو يفتتح التسجيل لفريق الوحدة

2018-12-28T15:38:46Z

من كرة ثابتة بالقرب من المنطقة

9’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها روميلو أوتيرو مباشرةً على المرمى سكنت شباك الحارس ياسر المسيليم

 

2018-12-28T15:37:39Z

8’خطأ لصالح أحمد عبده بعد تدخل من محمد الزبيدي في منتصف الميدان

2018-12-28T15:36:39Z

6’خطأ لصالح روميلو أوتيرو بعد تدخل من نوجح المسوى في منتصف الميدان 

2018-12-28T15:36:25Z

5’خمس دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-28T15:35:59Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد عدب الشافي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة

2018-12-28T15:34:11Z

3’تمريرات متبادلة بين لاعبي أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الوحدة

2018-12-28T15:33:31Z

2’الوحدة بالزي الأحمر على اليمين والأهلي بالزي الأزرق الغامق البديل على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-28T15:33:08Z

1’صافرة بداية الشوط الاول والمباراة

2018-12-28T15:31:54Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-28T14:59:43Z

يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة4/3/2/1 وتضم كلًا من

ياسر المسيليم / سعيد المولد / باولو دياز / أليكسيس روانو / محمد عبد الشافي / جوزيف دي سوزا / نوح الموسى / محمد الزبيدي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة

 

إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2018-12-28T14:57:17Z

يبدأ المدرب أحمد حسام ميدو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد عواد / فواز الصقر / عبد الله الزوري / ريناتو شافيز / ساري عمرو / علي النمر / عبد الإله المالكي / وليد باخشوين / روميلو أوتيرو / أحمد عبده / ماركوس جيلرمي

 

2018-12-28T09:18:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل فريق الأهلي ضيفًا على الوحدة في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.