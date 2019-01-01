إليكم تشكيل البحرين لمباراة اليوم
2019-01-14T15:42:36Z
يبدأ المدرب ميروسلاف سوكوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منسيد إبراهيم / وليد الحيام / أحمد جمعة / حامد محمود / سيد ضياء / عبد الوهاب الصافي / علي مادان / سيد حسن / كميل الأسود / جمال راشد / محمد الرميحي
إليكم تشكيل الهند لمباراة اليوم
2019-01-14T15:40:40Z
يبدأ المدرب ستيفين كونستانتين بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منجريت ينج ساندا / سوبهاشيش بوز / سانشيز جنيجان / آناس إيداثوديكا / بريتام / كوتال / أشيك كورونيس / بروناي هالدار / رولان بورجيس / أودانتا سينج / هاليشاران نارزاري / سونيل شيتري /
2019-01-14T15:39:03Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الهند والبحرين على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.