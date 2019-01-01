أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الهند والبحرين على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.