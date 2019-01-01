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الهند × الإمارات | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهند والإمارات، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
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2019-01-10T16:26:32Z

20’ تسديدة قوية من على مبخوت من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-10T16:26:05Z

18’ تراجع من المنتخب الإماراتي وضغط من لاعبي المنتخب الهندي على حدود المنطقة 

2019-01-10T16:25:30Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-01-10T16:24:39Z

16’ إنطلاقة من أشيك كورونيس من الجهة اليسري ومن ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس خالد عيسي ببراعة إلى ركنية 

2019-01-10T16:21:22Z

12’ تسديدة خادعة من منتصف الميدان عن طريق أشيك كورونيس الذي حاول إستغلال خروج الحارس خالد عيسي عن مرمي لكن تمكن الحارس بإمساك الكرة 

2019-01-10T16:20:47Z

10’ محاولات من لاعبي المنتخب الهندي لبناء هدمة منظمة على دفاعات المنتخب الإماراتي 

رأسية خطيرررة للغاية للمنتهب الهندي

2019-01-10T16:19:41Z

8’ ركنية للمنتخب الهندي على يسار المرمي للمنتخب الإماراتي تنفذ بعرضية من أنيرودا ثابا لداخل المنطقة تلقاها سوبهاشيش برأسية قوية لكنها مرت اعلى مرمي الحارس خالد عيسي 

2019-01-10T16:18:43Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق بريتام كوتال الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-10T16:18:16Z

4’ محاولات من لاعبي المنتخب الإماراتي للبحث عن هدف التقدم فى بداية المباراة 

2019-01-10T16:16:27Z

3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خميس إسماعيل إلى داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس جريت سينج سانده قبل رأسية على مبخوت 

طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم

2019-01-10T16:12:14Z

2019-01-08T23:36:57Z

على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب الهندي بعد تحقيق فوز كبير على منتخب تايلاندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الهندي المجموعة برصيد 3 نقاط 

2019-01-08T23:36:47Z

يدخُل منتخب الإمارات المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الأول له فى البطولة بعد تعادله فى المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام المنتخب البحريني بهدف لكل منهم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية

2019-01-08T23:36:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الهند مع منتخب الإمارات، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.