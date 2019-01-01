2019-01-10T16:26:32Z
20’ تسديدة قوية من على مبخوت من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي
2019-01-10T16:26:05Z
18’ تراجع من المنتخب الإماراتي وضغط من لاعبي المنتخب الهندي على حدود المنطقة
2019-01-10T16:25:30Z
17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-10T16:24:39Z
16’ إنطلاقة من أشيك كورونيس من الجهة اليسري ومن ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس خالد عيسي ببراعة إلى ركنية
2019-01-10T16:22:37Z
15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
⏱️15 | الإمارات 0 - 0 الهند.#كأس_آسيا2019#الإمارات_الهند pic.twitter.com/aYxgjGsMNt— UAE NT (@uaent2019) ١٠ يناير ٢٠١٩
2019-01-10T16:21:22Z
12’ تسديدة خادعة من منتصف الميدان عن طريق أشيك كورونيس الذي حاول إستغلال خروج الحارس خالد عيسي عن مرمي لكن تمكن الحارس بإمساك الكرة
2019-01-10T16:20:47Z
10’ محاولات من لاعبي المنتخب الهندي لبناء هدمة منظمة على دفاعات المنتخب الإماراتي
رأسية خطيرررة للغاية للمنتهب الهندي
2019-01-10T16:19:41Z
8’ ركنية للمنتخب الهندي على يسار المرمي للمنتخب الإماراتي تنفذ بعرضية من أنيرودا ثابا لداخل المنطقة تلقاها سوبهاشيش برأسية قوية لكنها مرت اعلى مرمي الحارس خالد عيسي
2019-01-10T16:18:43Z
6’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق بريتام كوتال الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-10T16:18:16Z
4’ محاولات من لاعبي المنتخب الإماراتي للبحث عن هدف التقدم فى بداية المباراة
2019-01-10T16:16:27Z
3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خميس إسماعيل إلى داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس جريت سينج سانده قبل رأسية على مبخوت
2019-01-10T16:14:06Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
⏱ بداية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٠ يناير ٢٠١٩
🇮🇳 #الهند 🆚 #الإمارات 🇦🇪
المجموعة الأولى#كأس_آسيا2019 #الهند_الإمارات pic.twitter.com/ybnHEGXPOn
طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم
2019-01-10T16:12:14Z
⚪ الأبيض من أجل إستعادة الثقة أمام جماهيره.— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٠ يناير ٢٠١٩
🐯 النمور الزرقاء من أجل حسم بطاقة التأهل الرسمية.
📝 تشكيل منتخب #الهند 🇮🇳 و #الإمارات 🇦🇪 في المباراة الهامة التي ستنطلق بعد قليل في #كأس_آسيا2019. #الهند_الإمارات pic.twitter.com/dl8kwXwSxk
2019-01-08T23:36:57Z
على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب الهندي بعد تحقيق فوز كبير على منتخب تايلاندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الهندي المجموعة برصيد 3 نقاط
2019-01-08T23:36:47Z
يدخُل منتخب الإمارات المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الأول له فى البطولة بعد تعادله فى المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام المنتخب البحريني بهدف لكل منهم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية
2019-01-08T23:36:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الهند مع منتخب الإمارات، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.