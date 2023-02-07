مباشرفلامنجو ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
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جوووووووووووووووووووووووول،، فلامنجو يتعادل عن طريق بيدرو
20" بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو بعد تمريرة لداخل يمين المنطقة تلقاها بتسديدة على يمين الحارس عبدالله المعيوف
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17" بطاقة صفراء من نصيب جابرييل برابوسا لاعب فلامنو بسبب الإتراض بشكل غير لائق
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15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول، والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ
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14" بطاقة صفراء من نصيب جيرسون بعد إدعاء السقوط في محاولة للحصول على ركلة جزاء
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8" ركلة حرة لفلامنجو تنفذ بعرضية تلقاها بيدرو براسية مرت بجوار القائم لمرمى المعيوف
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6" مرتدة سريعة للهلال وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إيجالو لكن تدخل الدفاع وابعدها لرمية تماس
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جوووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للهلال
4" سالم الدوسري يتقدم للهلال بهدف من علامة الجزاء بعد أن سددها على يمين الحارس أدريان
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ركلة جزاااااااااااااء للهلال
2" الحكم يشير بوجود ركلة جزاء بعد تدخل قوي على سالم الدوسري
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الهلال
يبدأ الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - خليفة عادل الدوسري
أندري كاريلو - جوستافو كويلار - لوتشيانو فييتو
موسى ماريجا - أوديون إيجالو - سالم الدوسري
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تشكيل فلامنجو
يبدا فلامنجو بقيادة المدرب فيتور بيريرا بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أدريان ميلو دوس سانتوس
ماتيوس سيلفا - ديفيد لويز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس
تياجو مايا - جيرسون يانتوس داسيلفا - إيفرتون ريبيرو
جيورجيان دي أراسايتا - جابرييل برابوسا - بيدرو
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أهلا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب طنجة الكبير.
يدخل الهلال مباراته ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية في محاولة لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.
الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.
أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.