أهلا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب طنجة الكبير.

يدخل الهلال مباراته ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية في محاولة لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.